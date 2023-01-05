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    • Yaşam
    • 05.01.2023 17:09
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    • 05.01.2023 17:09
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    MAT Yönetim ve Danışmanlık’ın kurucusu Güler Karaköse kimdir? Finans uzmanı Güler Karaköse kimdir?

    Finans uzmanı Güler Karaköse’nin kurduğu MAT Yönetim ve Danışmanlık şirketi; yazılım, sağlık, ihracat ve daha birçok sektörle ilgili hibe destek hizmeti sunuyor. Karaköse, genç girişimcilerin devletin hibe ve teşviklerini kullanmalarını sağlayarak hem onların hayatına hem de ülkeye anlamlı bir katkıda bulunuyor. Karaköse’yle ilgili bilgiler haberimizde...

    Finans uzmanı Güler Karaköse kimdir?

    MAT Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Güler Karaköse'nin kim olduğu merak ediliyor. Karaköse, 1981 yılında Malatya'da doğdu. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Karaköse, iş hayatına ise 1998 yılında kurumsal bir markanın finans muhasebe departmanında başladı. Türkiye ve dünya markası holdinglerde 17 sene profesyonel finans ve muhasebe uzmanlığı ve üst düzey yöneticilikler yaptıktan sonra uluslararası markalardan aldığı talepler üzerine MAT Yönetim ve Danışmanlık AŞ'yi kurdu.

    DÜNYA MARKALARINI YÖNETTİ
    Uzun yıllar dünya markası kurumların yurtdışı yatırım raporlamaları, finansal ve muhasebe süreçlerini yöneten Güler Karaköse, MAT Yönetim ve Danışmanlık şirketinde orta ve büyük ölçekli şirketlere Ticaret Bakanlığı, KOSGEB hibe, teşvik ve desteklerini sağlıyor. Bu alanda danışmanlık ve yönetim hizmetleri veren firma, çalışmalarını alanında profesyonel bir kadroyla yürütüyor.

    KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK
    Güler Karaköse, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren başarılı bir girişimci. İş dünyası ve kamu yararına çalışmalar yapan çeşitli dernek ve STK'ların kuruluş süreçlerinde görev alan Karaköse, hem ülkesine hem de insanlığa faydalı olmak amacıyla sektörel ve sosyal konularda ilklere imza atan projelerin mutfağında yer aldı. Karaköse şimdi de kurucusu olduğu MAT Yönetim şirketiyle genç ve kadın girişimcilerin, devletin geri ödemesiz hibe ve teşviklerini kullanmalarını sağlıyor. Başarılı girişimci böylece hem kadın girişimcilere destek sağlıyor hem de ülkenin kalkınmasına katkıda bulunuyor.

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