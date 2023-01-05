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    • Yaşam
    • 05.01.2023 23:34
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    • 05.01.2023 23:43
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    Manisa'da ekipler zamanla yarışıyor! Baba ve oğlu kuyuya düştü ölüm kalım savaşı başladı

    Manisa Salihli'de kuyuya düşen baba ile 2 yaşındaki oğlunu kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 60 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen kuyuda ekipler çalışmalarına devam ederken, olay yerine gelen anne gözyaşları içinde kaldı.

    Kuyuda ölüm kalım savaşı! Ekipler zamanla yarışıyor

    Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve oğlunu kurtarma çalışması başlatıldı.

    Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde yaşayan Aytuğ Demir'in (35) 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan ve yaklaşık 60 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü.

    Oğlunu kurtarmak isteyen baba Demir, arkasından kuyuya atladı. Kuyuda mahsur kalan baba ve oğlu için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

    Baba ve oğlunu kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılırken, sağlık ekipleri tarafından kuyunun içine tüplerden sarkıtılan hortumlarla oksijen veriliyor.

    Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekipleri, üst kısmından kurtarma çalışması yapılamayan kuyunun etrafını iş makineleriyle kısa sürede kazdı. İş makineleriyle yaklaşık 15 metre derinliğe ulaşan ekipler, toprağın gevşek yapıda olması nedeniyle titizlikle çalışıyor. Ekipler, herhangi bir göçük meydana gelmemesi için de tedbir aldı.

    Kuyunun etrafından kazı çalışmaları devam ederken anne Yağmur Demir ve yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

    Anne Yağmur Demir, gözyaşları içinde "Ya vücudunu kapattıysa, aşağıda boğulduysa, ya boğulduysa... İlk düştüğünde 'Hayır alamıyorum' dedi. 'Yardım et Yağmur bana, çocuk boğulacak altımda' dedi. Öyle dedi bana yetiştiğimde. 'Yağmur bana yardım et' dedi." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan kuyunun kenarında Aytuğ Demir'in ayakkabıları ile oğlu Batu'nun bisikletinin olduğu görüldü.

        Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda site yönetimi ve kuyuyu açan firma yetkililerinin bilgisine başvuruldu.

        5 SAAT GERİDE KALDI
        Yaklaşık 5 saattir devam eden kurtarma çalışmasında iş makinaları tarafından kuyuya paralel 15 metre derinliğinde bir çukur kazıldı. Öte yandan kuyuya sürekli olarak hortumlarla oksijen veriliyor. Baba Aytuğ Demir'in ayakkabıları ile oğlu Batu'nun kuyunun kenarındaki bisikleti görüldü. Anne Yağmur Demir'de kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde takip ediyor.
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