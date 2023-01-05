Manisa'da ekipler zamanla yarışıyor! Baba ve oğlu kuyuya düştü ölüm kalım savaşı başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekipleri, üst kısmından kurtarma çalışması yapılamayan kuyunun etrafını iş makineleriyle kısa sürede kazdı. İş makineleriyle yaklaşık 15 metre derinliğe ulaşan ekipler, toprağın gevşek yapıda olması nedeniyle titizlikle çalışıyor. Ekipler, herhangi bir göçük meydana gelmemesi için de tedbir aldı.

Kuyunun etrafından kazı çalışmaları devam ederken anne Yağmur Demir ve yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Anne Yağmur Demir, gözyaşları içinde "Ya vücudunu kapattıysa, aşağıda boğulduysa, ya boğulduysa... İlk düştüğünde 'Hayır alamıyorum' dedi. 'Yardım et Yağmur bana, çocuk boğulacak altımda' dedi. Öyle dedi bana yetiştiğimde. 'Yağmur bana yardım et' dedi." ifadelerini kullandı.