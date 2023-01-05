Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.01.2023 14:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2023 14:02
    ABONE OL

    Hac kura takvimi ve LİSTESİ! Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023 Diyanet? Hac Kesin Kayıt Belgesi ile...

    Ramazan ayı umre turlarına kayıtlar devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Ramazan Ayı Umre Programı" hazırlandı. Tercih edecekleri umre programına karar veren vatandaşların ücret ödemelerini yapmaları gerekiyor. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023 Diyanet? Hac kura takvimi ve LİSTESİ...

    takvim.com.tr
    HAC KURALARI NE ZAMAN 2023 DİYANET?

    Hac kuraları başvuru süreci başladı. Başvuru yapan adaylar kuraların ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı. Umre kayıtları il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabiliyor. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023 Diyanet? İşte Hac kura takvimi ve listesi...

    2023 HAC KAYIT - GÜNCELLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI!

    HAC KURALARI NE ZAMAN 2023 DİYANET?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 Hac kura takvimini henüz açıklamadı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ocak ayında protokolün imzalanacağını söyledi. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberlerimizden takip edebilirsiniz.

    HAC TAKVİMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Prof. Dr. Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er-Rabia ile ortak basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen basın toplantısında 2023 yılında yapılacak olan hac ve umre ziyaretlerine ilişkin açıklamalar yapıldı.

    Erbaş, "Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik, şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. 2023 yılı hac ve umre organizasyonunu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde'de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık. Bildiğiniz gibi ülkemizden de hacca ve umreye yoğun bir ilgi var. Bugün milyonlarca kardeşimiz kutsal topraklara gidebilmek için büyük bir heyecanla beklemektedir. Vatandaşlarımızın bu arzularını gerçekleştirmek ve ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için bizler de büyük bir gayretin içerisindeyiz. Sayın Bakanın gösterdiği ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hac ve umre hizmetlerinde ortaya koyduğu gayret, samimiyet ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Ülkemize gelişinden duyduğumuz memnuniyeti tekrar ifade ederek bu ziyareti hayırlara vesile kılmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum'' şeklinde konuştu.

        RAMAZAN AYI UMRE KAYITLARI BAŞLADI

        Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik Ramazan ayı umre programında detaylar belli oldu.

        Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayını Mekke ve Medine-i Münevvere'de geçirmek isteyen vatandaşlar için Ramazan ayı umre turlarına kayıtlar başladı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı, on bir ayın sultanı Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik farklı tur seçenekleriyle "Ramazan Ayı Umre Programı" hazırladı.

        Buna göre; 15 günlük, 30 günlük, 35 günlük, Kâbe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler bulunuyor.

        Vatandaşlar Ramazan ayı umre turlarına dair detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilecek. Tercih edecekleri umre programına karar veren vatandaşların, web sitemizde bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemelerini yapmaları gerekiyor.Ücret ödemesini yapan vatandaşlar, umre kaydını 20 Aralık'tan itibaren il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabilecek.

        KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALACAK

        Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, -Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Teknoloji özürlü muhalefet!
        Haberler Yaşam Hac kura takvimi ve LİSTESİ! Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023 Diyanet? Hac Kesin Kayıt Belgesi ile...
            SON DAKİKA