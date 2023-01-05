Engin Yoğurtçu: Soba zehirlenmelerine dikkat!

Mersin'in lider odun-kömür tedarikçisi Pele Ticaret'in yöneticisi Engin Yoğurtçu, havaların soğumasıyla birlikte artan ısınma ihtiyacını soba ile karşılayanlara önemli uyarılarda bulundu. Yanlış soba kullanımının hayatlara mâl olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlatan Yoğurtçu, bilinçli olmak gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Ülkemizin büyük bölümünde soba halen yaygın olarak kullanılan bir ısınma aracı. Ancak can güvenliği konusuna azami özen göstermek gerek. Zira sobadan sızabilecek karbonmonoksit gazı, zehirlenmelere yol açarak hastanelik edebilir ya da daha kötüsü ölümlere yol açabilir. Karbonmonoksit gazı renksiz ve kokusuz olduğundan sızıntıyı fark etmek kolay değildir. Bu nedenle soba kullanımında ilk dikkat edilecek nokta, sobanın bacasının iyi çekip çekmediğidir."

TUTUŞTURMAK İÇİN BENZİN KULLANMAYIN!

Sobayı tutuşturmak için benzin, gaz yağı, ispirto gibi yakıtların kullanılmasından kaçınılması gerektiğinin altını çizen Engin Yoğurtçu, "Alttan yanmalı sobaları yakarken bir miktar kağıt ve odun parçası kullanılmalı. Tahta tamamen tutuştuktan sonra sobaya 2-3 kilo kadar tozsuz kömür atılmalı. Bu kömür tamamen kor haline gelince sobaya tekrar kömür atılmalı. Üstten yanmalı sobalarda ise soba taze kömürle doldurulup üzerine az miktarda odun konulmalı. Kömür tamamen yandıktan sonra külü boşaltılmalı, soba tekrar doldurulmalı. Yanmakta olan sobaya kesinlikle yeni kömür ilavesi yapılmamalı. Ayrıca her iki soba türünde de dikkat edilmesi gereken nokta; içini tıka basa doldurmamak. Bir de yanan kömür üstüne su dökülmemeli" dedi.

YATMADAN ÖNCE MUTLAKA KONTROL EDİN

"Yatmadan önce soba mutlaka kontrol edilmeli ve soba boruları ayda en az bir kez temizlenmeli" diyen Engin Yoğurtçu, kömürün nasıl saklanması gerektiği konusunda da bilgi verdi: "Kömürün depolandığı alanın mutlaka bir havalandırma penceresi olmalı ve devamlı açık tutulmalı. Kömür mutlaka kuru olmalı ve ıslanması engellenmeli. Eski kömürler ile yeni kömürler birbirine karıştırılmamalı. Yığın yüksekliği de çok fazla olmamalı, zira kömür kendiliğinden kızışarak yanmaya başlayabilir."Engin Yoğurtçu:

SOBADA KÖMÜR YAKARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

2023 yılına girmemize rağmen beklenen kar yağışı henüz başlamadı. Ancak ülke genelinde soğuk hava ve sis yoğunluğu etkisini sürdürüyor. Uzmanlar yakında yeni bir soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapacağını açıklarken, soba zehirlenmelerine karşı da halkı uyarıyor. Soba yakarken dikkat edilmesi gerekenleri odun-kömür tedarikçisi Pele Ticaret'in genç yöneticisi Engin Yoğurtçu anlattı.



Mersin'in lider odun-kömür tedarikçisi Pele Ticaret'in yöneticisi Engin Yoğurtçu, havaların soğumasıyla birlikte artan ısınma ihtiyacını soba ile karşılayanlara önemli uyarılarda bulundu. Yanlış soba kullanımının hayatlara mâl olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlatan Yoğurtçu, bilinçli olmak gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Ülkemizin büyük bölümünde soba halen yaygın olarak kullanılan bir ısınma aracı. Ancak can güvenliği konusuna azami özen göstermek gerek. Zira sobadan sızabilecek karbonmonoksit gazı, zehirlenmelere yol açarak hastanelik edebilir ya da daha kötüsü ölümlere yol açabilir. Karbonmonoksit gazı renksiz ve kokusuz olduğundan sızıntıyı fark etmek kolay değildir. Bu nedenle soba kullanımında ilk dikkat edilecek nokta, sobanın bacasının iyi çekip çekmediğidir."

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