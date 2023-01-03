Oneycenter bol ödüllü kış turnuvası sona erdi

Zorlu bir turnuva olan Oneycenter Kış Turnuvası derece alan takımları ödüllere boğdu. Turnuvanın birinci olan takımı Ahlebuse Giyim Mağazaları tam altın ve kupanın sahibi oldu. Final maçında İkizler Emlak ile eşleşen Ahlebuse uzatmalardan sonra penaltı atışlarında maçı kazanabildi. Penaltı atışlarında 7-6 kazanan Ahlebuse Giyim Mağazaları Onecyenter Kış Turnuvasından Şampiyon olarak ayrıldı. İkinci olan takım İkizler Emlak yarım altın ve kupa ile şampiyonluğu kıl payı kaçırmasıyla buruk bir sevinçle ödüllerini aldı.

Turnuvanın üçüncü olan takımı Oney Tigers Özkanlar aynı zamanda Oneycenter Kış Turnuvasının en centilmen takımı seçildi. Çeyrek altın kupa ve en centilmen takım ödülünü kazandılar. Turnuvanın sahada yansıttığı davranışlarla rakiplerinin bile sevdiği isim Tepe Emlak takımından Vedat Karayel en centilmen oyuncu ödülünü kazanmaya hak kazandı. Turnuvanın en golcü oyuncusu rakip defansı ikiye bölüp fileleri deşen Oneycenter kış turnuvasının gol kralı Ahlebuse Giyim Mağazalarının altın ayağı Abdulkadir Demirci 11 gol atarak gol kralı seçildi.

Oneycenter Kış Turnuvasının Final Karşılaşmasını izlemeye gelen önemli protokol mensupları vardı. Sn. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık , Sn. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı , Sn. Ünye Spor Kulüp Başkanı Osman Karayiğit ve Çiçek Yapı'nın Sahibi Sn. İsa Çiçek karşılaşmayı canlı izlediler ve kazananlara kupalarını takdim ettiler.

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