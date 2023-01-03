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    • Yaşam
    • 03.01.2023 11:59
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    • 03.01.2023 11:59
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    Oneycenter bol ödüllü kış turnuvası sona erdi

    Oneycenter Kış turnuvasını Düzenleyen Gökhan GÖKMEN ve Adem Çiçek Turnuvanın sonuna geldi keyifli bir 45 gün geçirdiğimiz turnuvada tüm takımlar amansız bir şekilde sahada rekabet etti ve sahada oldukça fazla ter döktüler tüm takımların emek verdiği turnuvada bazı takımlar ne kadar çok istese de çeyrek final aşamasına bile gelemediler.

    Oneycenter bol ödüllü kış turnuvası sona erdi

    Zorlu bir turnuva olan Oneycenter Kış Turnuvası derece alan takımları ödüllere boğdu. Turnuvanın birinci olan takımı Ahlebuse Giyim Mağazaları tam altın ve kupanın sahibi oldu. Final maçında İkizler Emlak ile eşleşen Ahlebuse uzatmalardan sonra penaltı atışlarında maçı kazanabildi. Penaltı atışlarında 7-6 kazanan Ahlebuse Giyim Mağazaları Onecyenter Kış Turnuvasından Şampiyon olarak ayrıldı. İkinci olan takım İkizler Emlak yarım altın ve kupa ile şampiyonluğu kıl payı kaçırmasıyla buruk bir sevinçle ödüllerini aldı.

    Turnuvanın üçüncü olan takımı Oney Tigers Özkanlar aynı zamanda Oneycenter Kış Turnuvasının en centilmen takımı seçildi. Çeyrek altın kupa ve en centilmen takım ödülünü kazandılar. Turnuvanın sahada yansıttığı davranışlarla rakiplerinin bile sevdiği isim Tepe Emlak takımından Vedat Karayel en centilmen oyuncu ödülünü kazanmaya hak kazandı. Turnuvanın en golcü oyuncusu rakip defansı ikiye bölüp fileleri deşen Oneycenter kış turnuvasının gol kralı Ahlebuse Giyim Mağazalarının altın ayağı Abdulkadir Demirci 11 gol atarak gol kralı seçildi.

    Oneycenter Kış Turnuvasının Final Karşılaşmasını izlemeye gelen önemli protokol mensupları vardı. Sn. Ünye Kaymakamı Ayhan Işık , Sn. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı , Sn. Ünye Spor Kulüp Başkanı Osman Karayiğit ve Çiçek Yapı'nın Sahibi Sn. İsa Çiçek karşılaşmayı canlı izlediler ve kazananlara kupalarını takdim ettiler.

    *Yasal Uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir.

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    Haberler Yaşam Oneycenter bol ödüllü kış turnuvası sona erdi
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