Fotoğrafçı Barış Erkek sokak fotoğrafçılığıyla ilgili ipucu verdi

Farklı türde fotoğraflara hayat veren ve yenilikçi fotoğraflarıyla ön plana çıkan Fotoğrafçı Barış Erkek, sokak fotoğrafçılığıyla ilgili ipuçları verdi.

Sokak fotoğrafçılığının diğer fotoğrafçılık türlerinden daha zor olduğunu belirten Erkek, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözleri kullandı: "Fotoğrafçılık dalları arasında sokak fotoğrafçılığı özel bir yere sahip. Sokak fotoğrafçılığı zor olmakla birlikte oldukça eğlenceli. Etkili bir sokak fotoğrafçılığı için flaş kullanılmalı, çekimi yapılacak kişilerle göz teması kurulmalı, cephe çekimleri denenmeli. Pek çok farklı hususa dikkat edilmesi, etkili sokak fotoğraflarını mümkün kılar."

Sokak fotoğrafçılığında başarı için çekim teknikleri ve çeşitli hususlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Erkek, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Sokak fotoğrafçılığında önemli olan geniş bir zaman ayırmak. Aynı sahnenin birkaç farklı fotoğrafını çekmek, en doğru fotoğrafa ulaşmayı mümkün kılacak. Bu ise çekim için geniş bir zamanı zorunlu kılıyor. Özgün ve yaratıcı fotoğraflar için titiz çalışma oldukça önemli."

"FLAŞ KULLANARAK ETKİLİ FOTOĞRAFLARA ULAŞIN"

Sokak fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken hususlardan ilkinin flaş kullanmak olduğunu belirten Barış Erkek, konuyla ilgili açıklamalarında bu husus üzerinde durdu: "Sokak fotoğrafçılığındaki yanılgılardan bir tanesi, gün ışığında fotoğraf çekilmesinin zorunlu olduğuna inanılması. Fakat gün ışığının olmadığı zamanlarda flaş kullanarak etkili fotoğraflara ulaşılabilir."

"EĞİLEREK ÇEKİM YAPMAK BENZERSİZ FOTOĞRAFLARI MÜMKÜN KILAR"

Aynı zamanda Gaziantep Fotoğrafçılar Odası Başkan Yardımcısı da olan Barış Erkek: "Eğilerek çekim yapmak benzersiz fotoğrafları olanaklı hale getirir. Göz hizasında çekim yapmanın en doğru teknik olduğu düşünülse de aslında eğilerek çekim yapmak da başarılı fotoğrafları mümkün kılıyor. Diz çökerek çekim yapmak, modelin çok daha büyük görünmesini sağlar. Bu nedenle özgün fotoğraflar için eğilerek çekim yapılabilir."

"FARKLI TEKNİKLERLE DERİNLİK OLUŞTURULABİLİR"

Farklı teknikler kullanarak derinlik oluşturulabildiğini belirten Barış Erkek, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Derinlik ve karmaşıklıkta katmanlar birleştirilebilir. Bu sayede fotoğrafta derinlik oluşturmak mümkün. Etkili ve yenilikçi fotoğrafları mümkün kılabilen bu tekniklerin her biri, başarılı çalışmalar için olmazsa olmazlar arasında bulunuyor. Bunların yanı sıra fotoğrafçının özgün konsept için farklı teknikleri kullanması da mümkün. Özgünlük ve yaratıcılık etkili fotoğraflar için önemli kriterler olduğu için bu hususlar da ön planda tutulmalı."

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