GENEL AF YASASI çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yüzbinlerce mahkum bekliyor!

İNFAZ İYİLEŞTİRMESİ OLUR MU?

Açık cezaevlerinde bulunan 120 bin mahkum Covid-19 süresince izne gönderilmişti. Pandemi boyunca izinli olan mahkumların izin süreleri bittikten sonra da izinleri uzatılmıştı. 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılan izinlerin ardından üç yılı aşkın bir zamandır mahkumların izinde olmasını göz önünde bulundurarak bir defaya mahsus "infaz iyileştirmesi" yapılması masaya yatırılmıştı.