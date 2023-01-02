Seda Balkarlı: Sebax markası ile her eve gireceğiz

İş dünyasının son dönemde öne çıkan kadın girişimcilerinden Seda Balkarlı, imza attığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta "Altın Oran Yaşam Merkezi" markasıyla adım attığı iş hayatında başarı merdivenlerini emin adımlarla çıkan başarılı girişimci, faaliyet alanına bir yenisini daha ekledi. Balklarlı, Altın Oran Yaşam Merkezi, Seda Balkarlı Akademi, Seda Balkarlı Butik ve Sebax Medikal'in ardından Sebax Dermokozmetik markası ile kendi ürünlerini tüm Türkiye'ye ulaştırmak adına büyük bir adım attı.



GENİŞ BİR ÜRÜN YELPAZESİ İLE MÜŞTERİLERİNİN KARŞISINDA

Güzellik sektöründe edindikleri tecrübelerin bir sonucu olarak dermokozmetik alanına yatırım yapma kararı aldıklarını belirten Balkarlı iddialı konuştu: "Kremden cilt serumuna, temizleme jelinden şampuana ve özel yağ karışımlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilerimizin karşısına çıkıyoruz. Uzman ekibimiz tarafından her aşaması mevzuatlara uygun şekilde hazırlanan ürünlerimizi sosyal medya ve dijital dünyadaki iş ortaklarımızla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Yakın zamanda her evde en az birkaç ürünümüzle yer almayı hedefliyoruz."



EN İYİ TANITIMIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Doğuş, Aslı Hünel, Murat Övüç gibi ünlü isimlerin katılımlarıyla yaptığı şube açılışları basında da yer bulan başarılı ip kadını, markası için büyük bir lansman yapmayı planladığını açıkladı: "Sebax Dermokozmetik markamız henüz yeni bir marka. En iyi tanıtımın müşteri memnuniyeti olduğunu düşündüğümüz için tanıtım stratejimizi bunun üzerine kurduk. Aldığımız geri dönüşlerden ve siparişlerden çok memnunuz. Yakında yine sanatçı dostlarımızın da katılımlarıyla büyük bir lansman yapacağız."

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