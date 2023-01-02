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    • Yaşam
    • 02.01.2023 07:17
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    • 02.01.2023 07:17
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    Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

    Son dakika haberi! Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çanakkale Boğazı transit gemilere kapatıldı!

    Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

    Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 05.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

    Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    Yerel feribot seferleri ise sürüyor.


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    Haberler Yaşam Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
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