2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Milli Piyango bilet sorgulama robotu ile birlikte pratik ve hızlı bir şekilde biletinize ne kadar ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz.