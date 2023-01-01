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    • Yaşam
    • 01.01.2023 08:20
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    • Son Güncelleme:
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    • 01.01.2023 08:20
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    31 Aralık yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi son 5 6 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri?

    Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, Büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Peki, 2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi son 5 6 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri?

    Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, Büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Peki, 2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi son 5 6 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? İşte detaylar!

    MİLLİ PİYANGO 3.000-5.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

    Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kazanan numaralar takvim.com.tr'de olacak.

    MİLLİ PİYANGO'DA İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

    Aralık ayı ile birlikte bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, Büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Ayrıca Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı da artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarıldı. Çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

    İKRAMİYE ÇIKANA KADAR ÇEKİLECEK

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Bu yıl 200 milyon lira olan büyük ikramiyenin yanında, 2 adet 20 milyon lira, 10 adet 2 milyon lira, 20 adet 1 milyon lira, 30 adet de 500 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

        MİLLİ PİYANGO ONLİNE HESABI NASIL OLUŞTURULUR?

        Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz.

        18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir. Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.

        SON 4 RAKAMINA GÖRE 2 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

        0315 0538 0602 0666 0767 0856 1160 1324 1349 1542 0315 0538 0602 0666 0767 0856 1160 1324 1349 15421672 1720 1755 1923 2167 2189 2201 2377 2392 2454 2523 2686 3041 3312 3448 3603 3843 4062 4116 4922 5952 5966 6132 6135 6855 6970 7305 7366 7410 74337677 7718 8064 8181 8251 8346 8517 8551 8617 8760 8775 8807 8896 8955 9064 9403 9731 9761 9833 9981
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        Haberler Yaşam 31 Aralık yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi son 5 6 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri?
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