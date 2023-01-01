Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini aranacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.