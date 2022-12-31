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    • Yaşam
    • 31.12.2022 14:02
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    • 31.12.2022 14:02
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    Milli Piyango yılbaşı çekilişi 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023! 31 Aralık Milli Piyango 500 BİN TL kazanan numaralar hangileri?

    Milli Piyango 500 bin TL kazanan numaralar hangileri? Sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. Büyük ikramiye tutarı ise 200 milyon TL olarak açıklandı. Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023 neler? 31 Aralık Milli Piyango 500 BİN TL kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Milli Piyango yılbaşı çekilişi 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023!

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023 neler? 31 Aralık Milli Piyango 500 BİN TL kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilenler!

    2023 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO 500.000 TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

    2023 yılbaşı Milli Piyango 500.000 TL kazanan numaralar henüz belli değil. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ

    12.30-14.40

    8. Kategori Çekilişi

    10.000 TL kazanan numaralar

    15.30-17.15

    7. Kategori Çekilişi

    20.000 TL kazanan numaralar

    18.00-19.00

    6.5.4.3.2 Kategori Çekilişi

    50.000 TL - 20.000.000 TL kazanan numaralar

    20.00 - 22.10

    9.10.11.12.13. Kategori Çekilişleri

    400 TL 3.000 TL kazanan numaralar

    23.15-00.15

    200 milyon TL büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar

        Büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat kaçta başlayacak?

        23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve büyük ikramiye 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

        Büyük ikramiye çekilişi canlı olarak hangi kanaldan izleyebilirsiniz?

        Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15'te Kanal D ekranlarında canlı yayında izleyiciyle buluşacak.

        Milli Piyango sonuçları nerede yayınlanacak?

        Milliyet.com.tr'nin Milli Piyango Sonuçları sayfasında sonuçlar yayınlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sonuçları öğrenmek için büyük ikramiye ve amorti çekilişinin gerçekleşeceği saat olan 23:15'i beklemeniz gerekmemektedir. 15:30'dan hemen sonra Milli Piyango sonuçları sayfasından en hızlı şekilde Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

        Milli Piyango'da tamamı dağıtım garantili nedir?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl 200 milyon liralık ikramiyenin tamamı dağıtım garantili.

        Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, Büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Ayrıca Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı da artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarıldı. Çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

        Çekiliş odası içerisinde topların muhafaza edildiği "Koruma Odası" bulunmaktadır.

        Çekiliş topları özel yapım aliminyüm alaşımlı güvenli çantalarda kilitli olarak, çift anahtar sistemi ile açılabilen yüksek güvenlikli çelik dolaplarda tutulmakta olupoda 24 saat kamera ile izlemekte ayrıca güvenlik görevlileri tarafından koruma sağlanmaktadır.

        Çekiliş topları fiziki olarak her çekiliş öncesi tartılmakta, noter tarafından denetlenip tutanak tutulmaktadır.

        Çekiliş makineleri de düzenli olarak noter tarafından denetlenip, tutanak tutulmaktadır.

        Her çekilişten önce, noter gözetiminde seçilen top çantası açıldıktan sonra noter eşliğinde çekiliş topları, hassas tartı ile tartılarak ağırlık kontrolleri yapılır. Kontrolleri yapılan ve onaylanan toplar ile deneme çekilişi yapılmakta ve makinenin doğru bir şekilde çalıştığı tespit edildikten sonra çekilişe onay verilmektedir.



            Çekilişler Nasıl Gerçekleşiyor?

            Toplar çekiliş makinelerine el değmeden yerleştirilmekte ve hava püskürtmeli cam fanus içerisinde yer almaktadırlar.

            Çekiliş topları, çekiliş teknisyenin giymiş olduğu statik elektrik önleyici özel eldivenler kullanılarak çekiliş makinesinin içerisine yüklenmesinin yanı sıra çekiliş sırasında topların bulunduğu kürenin etrafında topları harekete geçiren hava akımının statik elektrik yüklenebilme durumunu önlemek için iki iyonlaştırıcı kullanılır.

            Yüksek hava akımı ile çekiliş toplarının karıştırılırken yakalanan bir çekiliş topunun yuvaya girmesi sağlanır.

            Daha sonra çark dönerek topu otomatik olarak çekiliş rayına gelip kamera otomatik sistemi ile ekrana yansıtmakta ve çekiliş devam etmektedir. Tüm çekiliş süresince çekiliş el değmeden uzaktan bilgisayar programı ile yönetilmektedir.

            Robotik kameralar aracılığı ile topun küre içerisindeki tüm süreçler takip edilebiliyor.

            Zaman damgası ve dijital imza ile de çekiliş yapıldığı anda jüri tarafından bütün sonuçlar teknolojik olarak kayıt altına alınmaktadır.

            Çekilişler dışarından müdahaleye izin vermeyen bir mekanizmaya sahiptir.

            Jüride Sisal Şans yetkililerinin yanısıra, kontrol ve denetimi yapacak Milli Piyango İdaresi yetkilileri bulunmaktadır. Tüm çekiliş süreci Noter eşliğinde sürdürülmektedir ve tüm çekilişlerin tutanakları tutulmaktadır.
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            Haberler Yaşam Milli Piyango yılbaşı çekilişi 500.000 TL ikramiye kazanan numaralar 2023! 31 Aralık Milli Piyango 500 BİN TL kazanan numaralar hangileri?
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