2022 yılı Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişleri noter huzurunda başlayacak. Bayilerden bilet alan milyonlarca kişi büyük bir sabırsızlıkla sonuçları beklemeye başladı. Peki, Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir? MP Teselli ikramiyesi ne kadar 2023? Milli piyango teselli ikramiyesi ödülü nedir? İşte detaylar!
TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?
Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bileti olanlar, teselli ikramiyesi kazanır.
Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL OYNANIR?
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alınabiliyor.