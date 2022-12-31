Milli Piyango 31 Aralık CANLI ÇEKİLİŞ İZLE 📺! Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi Youtube, MPİ TV CANLI YAYIN LİNKİ!

2023 yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Yüzbinlerce kişi biletlerini aldı yılbaşı çekilişi canlı izleme yollarını araştırıyor. Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira olarak açıklandı. Dev çekilişin başlamasına az bir süre kala 31 Aralık MPİ yılbaşı çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? sorusu gündeme geldi. Haberimizde Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz...