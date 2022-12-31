5 VAKİT NAMAZ KILINIŞI🤲🏻: Sabah ve Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Günlük Namaz Rekatları Tablosu! 📿İl İl Namaz Vakitleri!

İslam alemi için 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Müslüman alemi internet üzerinden namaz saatlerini sık sık merak edip araştırıyor. Özellikle sabah ezanı ve akşam ezanı saatleri her ilden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Namaz ibadeti akli denge muhakemesi olmayanlar haricinde her Müslümana farzdır.
Namaz rekatları ve kılınışı merak edilen konulardan biri. Namaz, Allah tarafından tüm Müslümanlara emredilen farz ibadettir. Namaz, kelime anlamı olarak dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek ve yalvarmak manalarına gelir. İslam'ın 5 şartından olan namaz, günde beş vakit Müslümanlar tarafından ifa edilir.
Günlük namaz rekatları toplamda 40'tır. Bu namazların 17 rekatı farz, 20 rekatı sünnet ve 3 rekatı da vacip olan vitir namazıdır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette namazın önemine işaret edilmiş, müminler için vakitleri belli bir fariza olduğu belirtilmiş ve kılınacağı vakitlere değinilmiştir. Namaz ibadeti akli denge muhakemesi olmayanlar haricinde her Müslümana farzdır. Günlük namaz rekatları tablosu...
GÜNLÜK NAMAZ REKATLARI TABLOSU!
SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?
Sabah namazı, 2 rekat sünnet 2 rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattır. Sabah namazı, tan yerinin ağarması anlamına gelen ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar olan vakitte kılınır. İlk olarak sabah namazının 2 rekatlık sünneti kılınır.
SABAH NAMAZININ SÜNNETİ
1. Rekat:
"Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir.
"Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir.
Sübhaneke okunur.
Euzü besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.
Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.
Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.
Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.
2. Rekat:
Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.
Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.
Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.
Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.
Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir.
Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.
SABAH NAMAZININ FARZI
Sabah namazının 2 rekatlık sünnetinin ardından sabah namazının farzı kılınır. Sabah namazının farzı 2 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. Sabah namazının farzı, kılınış olarak sabah namazının sünneti gibidir.