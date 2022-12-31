31 Aralık MP 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar: 2023 Milli Piyango 1 MİLYON TL çıkan rakamlar hangileri? BİLET SORGULAMA ROBOTU!

2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Milli Piyango bilet sorgulama robotu ile birlikte pratik ve hızlı bir şekilde biletinize ne kadar ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO 1 MİLYON TL ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?
4. kategori çekilişinde 1 milyon TL kazanan numaralar 18.00 - 19.00 saatleri arasında belirlenecek. Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz 1.000.000 TL kazanan numaralar bu sayfada olacak.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.