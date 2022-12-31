Yılbaşı için bilet alanlar Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişini canlı izlemek için araştırmalara koyuldu. Bugün çekilişle birlikte kazanan numalara belli olacak. 2023'e girerken 200 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibi ya da sahiplerini bulacak. Dev çekiliş için nefesle tutuldu, heyecan dorukta. Peki Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı nasıl izlenir? Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtları...