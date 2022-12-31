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    • Yaşam
    • 31.12.2022 09:30
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    • 31.12.2022 09:30
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    31 Aralık Milli Piyango CANLI ÇEKİLİŞ İZLE 📺! Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi Youtube, MPİ TV CANLI YAYIN LİNKİ!

    2023 yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Yüzbinlerce kişi biletlerini aldı yılbaşı çekilişi canlı izleme yollarını araştırıyor. Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira olarak açıklandı. Dev çekilişin başlamasına az bir süre kala 31 Aralık MPİ yılbaşı çekilişi canlı yayın nasıl izlenir? sorusu gündeme geldi. Haberimizde Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz...

    takvim.com.tr
    31 Aralık Milli Piyango çekilişi CANLI İZLE 📺!

    Yılbaşı için bilet alanlar Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişini canlı izlemek için araştırmalara koyuldu. Bugün çekilişle birlikte kazanan numalara belli olacak. 2023'e girerken 200 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibi ya da sahiplerini bulacak. Dev çekiliş için nefesle tutuldu, heyecan dorukta. Peki Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı nasıl izlenir? Milli piyango yılbaşı çekilişi canlı hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtları...

    MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30'da başlayacak. Çekiliş 31 Aralık'ta saat 23.15'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.

    2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE!

    Aşağıdaki canlı yayın ekranından 2023 Milli Piyango çekilişini canlı izleyebilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Milli Piyango sonuçları milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenmeye başladı.
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        Haberler Yaşam 31 Aralık Milli Piyango CANLI ÇEKİLİŞ İZLE 📺! Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı çekilişi Youtube, MPİ TV CANLI YAYIN LİNKİ!
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