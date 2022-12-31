2023 Milli Piyango yılbaşı ikramiye ödemeleri ne zaman, nereden alınır? Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet kazananlar parayı nasıl alacak? Bilet süresi kaç gün geçerli?

YIRTILAN BİLETE NE OLUR?

İdare ve satış merkezlerinde yapılacak inceleme neticesinde yırtılan biletlere ikramiye ödemesi yapılabilir. Ancak bunun için yapılacak olan incelemenin olumlu sonuçlanması gerekiyor. Yani bu soruya net bir cevap vermek doğru olmaz.