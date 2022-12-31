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    • Yaşam
    • 31.12.2022 15:17
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    • 31.12.2022 15:17
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    2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar - rakamlar tam liste! MPİ 2 bin TL hangi rakamlara çıktı?

    Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde gözler şimdi de 2 bin TL kazandıran şanslı numaralara çevrildi. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar, 2 bin TL kazandıran numaralar hangileri sorusunun cevabını arıyor. Peki, 2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? MPİ 2 bin TL hangi rakamlara çıktı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    MPİ 2 bin TL hangi rakamlara çıktı?

    Milli Piyango 2 bin TL kazanan numaralar hangileri? Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango 2 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...

    MİLLİ PİYANGO 2 BİN TL ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

    Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz 2 bin TL kazanan numaralar bu sayfada olacak.

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

    Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

    200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçları Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

        Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

        Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.
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        Haberler Yaşam 2023 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi son 4 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar - rakamlar tam liste! MPİ 2 bin TL hangi rakamlara çıktı?
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