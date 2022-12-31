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    • Yaşam
    • 31.12.2022 15:05
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    • 31.12.2022 15:05
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    2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi son 5 6 rakam ne kadar, kaç TL veriyor?

    Milli Piyango 3.000 TL, 5.000 TL kazanan numaralar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılbaşı özel çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Biletlerini alan vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren dev arama motoru Google'da Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi son 5 6 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri?

    Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, Büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Peki, 2023 Milli Piyango 3.000 TL- 5.000 TL kazanan numaralar hangileri? 31 Aralık yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi son 5 6 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? İşte detaylar!

    MİLLİ PİYANGO 3.000-5.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

    Çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz kazanan numaralar takvim.com.tr'de olacak.

    MİLLİ PİYANGO'DA İKRAMİYENİN TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

    Aralık ayı ile birlikte bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, Büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Ayrıca Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı da artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarıldı. Çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

    İKRAMİYE ÇIKANA KADAR ÇEKİLECEK

    Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Bu yıl 200 milyon lira olan büyük ikramiyenin yanında, 2 adet 20 milyon lira, 10 adet 2 milyon lira, 20 adet 1 milyon lira, 30 adet de 500 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

        MİLLİ PİYANGO ONLİNE HESABI NASIL OLUŞTURULUR?

        Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz.

        18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir. Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.
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