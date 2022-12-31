2023 Milli Piyango 20.000 TL kazanan rakamlar sıralı TAM LİSTE! 31 Aralık Milli piyango yılbaşı çekilişi 20 BİN TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango 20 bin TL kazanan numaralar hangileri? Büyük ikramiye tutarı 200 milyon TL olarak açıklandı. Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango 20 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...
MİLLİ PİYANGO 20.000 TL KAZANAN NUMARALAR
7. kategori çekilişinde 20 bin TL kazanan numaralar 15.30 - 17.15 saatleri arasında belirlenecek.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.