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    • Yaşam
    • 31.12.2022 13:07
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    • 31.12.2022 13:07
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    2023 Milli Piyango 20.000 TL kazanan rakamlar sıralı TAM LİSTE! 31 Aralık Milli piyango yılbaşı çekilişi 20 BİN TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor.Peki, 31 Aralık Milli piyango yılbaşı çekilişi 20 BİN TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 Milli Piyango 20.000 TL kazanan rakamlar sıralı TAM LİSTE!

    Milli Piyango 20 bin TL kazanan numaralar hangileri? Büyük ikramiye tutarı 200 milyon TL olarak açıklandı. Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango 20 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...

    MİLLİ PİYANGO 20.000 TL KAZANAN NUMARALAR

    7. kategori çekilişinde 20 bin TL kazanan numaralar 15.30 - 17.15 saatleri arasında belirlenecek.

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Milli Piyango çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sayfada üst kısımda yer alan Milli Piyango sekmesine tıkladıktan sonra "Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama" butonuna tıklayarak gelen sayfanın alt kısmında çekiliş tarihi ve bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

    Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.

        Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

        200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini aranacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

        Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

        Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
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        Haberler Yaşam 2023 Milli Piyango 20.000 TL kazanan rakamlar sıralı TAM LİSTE! 31 Aralık Milli piyango yılbaşı çekilişi 20 BİN TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?
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