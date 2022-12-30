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    • Yaşam
    • 30.12.2022 20:36
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    • 30.12.2022 20:36
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    Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir? MP Teselli ikramiyesi ne kadar 2023? Milli Piyango teselli ikramiyesi ödülü nedir?

    Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi olan 200 milyon lira yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sona eriyor.Yılbaşı özel Milli Piyango sonuçlarını heyecanla bekleyen vatandaşlar detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda günün araştırılanları arasında Milli Piyango teselli ikramiyesi yer alıyor. Peki, Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi nereden alınır ve ne kadar ödeniyor? İşte tüm detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir? MP Teselli ikramiyesi ne kadar 2023? Milli Piyango teselli ikramiyesi ödülü nedir?

    2022 yılı Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişleri noter huzurunda başlayacak. Bayilerden bilet alan milyonlarca kişi büyük bir sabırsızlıkla sonuçları beklemeye başladı. Peki, Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir? MP Teselli ikramiyesi ne kadar 2023? Milli piyango teselli ikramiyesi ödülü nedir? İşte detaylar!

    TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

    Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir bileti olanlar, teselli ikramiyesi kazanır.

    Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor.

    MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL OYNANIR?

    Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alınabiliyor.

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        Milli Piyango'nın 200 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibini arayacağı gecede, çekiliş sonuçları noter huzurunda canlı olarak yayınlanacak.

        Yayınlanan tüm rakamlar anlık olarak takvim.com.tr 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranında olacak.
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