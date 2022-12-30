Milli Piyango bileti almak isteyen ve şans talihinin kendilerine konmasını bekleyen kişiler, bu biletleri nasıl satın alabileceğini merak ediyor. Milli Piyango biletlerini online sistem üzerinden satın alabileceğiniz gibi, aynı zamanda bayilerden ve çeşitli marketlerden de satın alabilirsiniz. Peki, Milli Piyango bileti marketlerde satılıyor mu? Migros, BİM, A101, Carrefour'da piyango bileti var mı? 31 Aralık'ta saat kaça kadar bilet satışı yapılacak? İşte merak edilenler!
HANGİ MARKETLERDE MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATILIYOR?
Milli Piyango biletlerini Migros ve Carrefour gibi marketlerde satın alabilirsiniz. Ayrıca piyango bayilerinden ve yetkili satış yerlerinden de satış işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca, "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden satın alma işlemi yapabilirsiniz.
Milli Piyango Çekilişi SAAT KAÇTA?
Yılbaşı Özel Çekilişi büyük Ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş 31 Aralık akşamı saat 23.15'te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.