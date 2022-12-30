İzmir'de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var: 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen projenin ana firma yetkilisi E.Y, şantiye şefi M.Y. ve iş güvenliği uzmanı F.M.A, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Vinç firması sahibi İ.K hakkında da gözaltı kararı verildiği, İstanbul'da ikamet eden şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
Kazaya ilişkin ön bilirkişi raporunun da savcılığa sunulduğu belirtildi.
DÖRDÜNÜN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada Ümit Kara (39), Aslan Akkaya (38), Ali Şükür Duru (41) ve Yıldırım Sarı'nın (38) hayatını kaybettiğini, vefat eden 2 kişinin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Köşger, yaralılar Mücahit Çiftçi (27) ve Hacı Kent'in (49), hayati riskinin bulunmadığını da bildirdi.
KİMLİK TEŞHİSİ İÇİN DNA İNCELEMESİ
Öte yandan ölenlerin kimlik teşhisi için aile ve yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.