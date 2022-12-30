İzmir'de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var: 3 kişi gözaltına alındı

Kazada hayatını kaybettiği belirtilen ancak kimlik teşhisi beklenen Eraslan Akkaya'nın yakını Meral Kılıç da "2 çocuğu yetim kaldı. Çocuklarının birisi ortaokula birisi kreşe gidiyor. Bu olayın sorumluları kim? Bunun sorumlusu 3 kişi olamaz. Arkada kalan çocukların bir geleceği yok. Böyle bir ölüm olmaz. Annesi orada komada, ben geldim. Buna bir çözüm bulun artık." diye konuştu.

Olayda hayatını kaybeden Yıldırım Sarı'nın kuzeni Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı, olay sırasında da kuzeniyle aynı konteynerde bulunduğu, vinç parçalarının Yıldırım Sarı'nın bulunduğu kısma düştüğü, Kenan Sarı'nın ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.