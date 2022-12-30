Diyanet son noktayı koydu! Yılbaşı kutlamak, ağaç süslemek günah mı? Yeni yılı kutlamak caiz mi?

Yeni yıla sayılı günler kala evde, dışarda arkadaşlarıyla ve aileleriyle plan yapanlar yılbaşı kutlamanın dinen uygun olup olmadığını merak ediyor. Diyanet tarafından yapılan yılbaşı açıklaması bu kapsamda en merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, yılbaşı kutlamak günah mı? İşte merak edilenler...
YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI, HARAM MI?
"Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S.)'in Mekke'den Medine'ye hicreti, Kamerî takvimde yılbaşı olarak kabul edildiği gibi, Hz. İsa'nın doğumu da, Milâdi takvimde yılbaşı kabul edilmiştir. Hz. İsa'nın doğum tarihinin 1 Ocak olduğu kesin olmamakla birlikte, Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa'nın doğum yıldönümü olduğu mülâhaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri efsanevî bir kişi olan Noel Baba'nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler, onları buna inandırırlar. Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir."
YILBAŞI AĞACI SÜSLEMEK GÜNAH MI?
Yeni yıla girerken herkesin merak ettiği konulardan birisi de yılbaşı ağacı süslemenin günah olup olmadığıdır. Bu konuda da din alimlerinin dile getirdiği düşünceler bulunur. "Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır" (Ebu Davud, Libas 4) hadisinde de bu durum hakkında net bir bilgi verilmiştir. Hristiyanların adetlerine uymak ve onlar gibi davranmak İslam dini tarafından yasaklanan konular arasında yer alır.