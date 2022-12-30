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    • Yaşam
    • 30.12.2022 14:01
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    • 30.12.2022 14:01
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    GENEL AF YASASI çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yüzbinlerce mahkum bekliyor!

    Coronavirüs salgını nedeniyle, açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderilmişti. İzin süresi pandemiden sonra da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Peki, 2023'te genel af çıkacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023’te genel af çıkacak mı?

    Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderilmiş, pandemiden sonra da izinleri 31 Temmuz 2023 tarihine uzatılmıştı. Gözler 2023 yılı için hükümetin çalışmalarına çevrilirken, af düzenlemesinin masada olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, 2023'te genel af çıkacak mı? İşte detaylar...

    İNFAZ İYİLEŞTİRMESİ OLUR MU?

    Açık cezaevlerinde bulunan 120 bin mahkum Covid-19 süresince izne gönderilmişti. Pandemi boyunca izinli olan mahkumların izin süreleri bittikten sonra da izinleri uzatılmıştı. 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılan izinlerin ardından üç yılı aşkın bir zamandır mahkumların izinde olmasını göz önünde bulundurarak bir defaya mahsus "infaz iyileştirmesi" yapılması masaya yatırılmıştı.

    AF ÇIKAR MI?

    Habertürk Yazarı Yasemin Güneri daha önceki yazısında İzin süresinin dolmasının ardından 120 bin mahkumun yarısından fazlasının cezaevine dönmeyeceği düşünüldüğü için "infaz iyileştirilmesi" sesli olarak dillendirilmeye başlandığını söylemişti. Buna göre, yapılacak yasal bir değişiklikle "infaz iyileştirmesi" yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların, izne gönderildiği süre içerisinde yeniden suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanabilecek.

        AF ÇIKARSA DEVAM EDEN DAVALAR DÜŞER Mİ?

        Genel af halinde, yürütülmekte olan savcılık soruşturmaları takipsizlik kararı ile sonuçlandırılır. Ceza mahkemelerinde açılan ve devam eden kamu davaları hakkında düşme kararı verilir. Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Yani, hüküm infaz edilmez.

        AFFI OLMAYAN TEK SUÇ NEDİR?

        Anayasa kapsamında genel ve özel affın çıkarılmadığı tek suç ormanlara karşı işlenen suçlardır. Ormanı yakmak, daraltmak veya yok etmek amacıyla işlenen tüm suçlar af kapsamının dışında değerlendirilmektedir.
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        Haberler Yaşam GENEL AF YASASI çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yüzbinlerce mahkum bekliyor!
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