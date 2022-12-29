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    • Yaşam
    • 29.12.2022 23:51
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    • 29.12.2022 23:51
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    Milli Piyango'da en çok amorti çıkan rakamlar hangileri? Geçen sene amorti rakamları neydi? MP 2023 Amorti sorgulama ekranı!

    Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango deyince akıllara gelenlerden biri de amorti. Büyük ikramiye (200 milyon) çekilişi için nefesler tutuldu. Peki, son 10 yılda çıkan amorti numaralar neler? Milli Piyango'da en çok amorti çıkan rakamlar hangileri? Geçen sene amorti rakamları neydi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Milli Piyango’da en çok amorti çıkan rakamlar hangileri?

    Büyük ikramiyeyi kazanabilme hayaliyle biletlerini satın alan vatandaşlar sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Büyük ikramiyenin yanı sıra yılbaşı özel çekilişinde en çok merak edilenlerden biri de amorti numaraları. Peki, Milli Piyango'da en çok amorti çıkan rakamlar hangileri? Geçen sene amorti rakamları neydi? MP Amorti sorgulama ekranı!

    AMORTİ NEDİR? PİYANGO BİLETİNE AMORTİ ÇIKTIĞI NASIL ANLAŞILIR?
    Fransızca kökenli bir kelime olan 'amorti' ekonomi terimi olarak 'Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil' anlamına geliyor. Amorti piyangoda ise bilet değeri anlamını taşıyor. Yani satın almış olduğunuz piyango biletinize amorti çıktığı takdirde bilete ödediğiniz parayı geri alıyorsunuz. Yani bilete ödemiş olduğunuz parayı amorti etmiş oluyorsunuz. Bir örnekle anlatalım: Çeyrek yılbaşı bileti satın aldınız ve karşılığında 15 TL ödediniz. Bu bilete amorti çıkması halinde 15 TL'yi herhangi bir yetkili satış noktasından temin edebilmeniz mümkündür.

    Biletinize amorti çıkıp çıkmadığı ise biletinizdeki rakamların sonuncusuna bakılarak öğrenebiliyor. Genelde amorti için iki farklı rakam belirleniyor. Eğer satın almış olduğunuz biletlerin son rakamlarından birisi, çekilişte çıkan amorti rakamlarından biriyse bilet ücretini geri alabilmeniz mümkün.

        2023 AMORTİ TUTARLARI
        Bu yılbaşı çekilişinde çeyrek bilet 50, Yarım bilet 100 ve Tam bilet 200 TL olarak belirlendi. Bu da demek oluyor ki çeyrek bilete amorti isabet etmesi halinde 50 TL, Yarım bilete amorti isabet etmesi halinde 100 TL ve son olarak Tam bilete amorti isabet etmesi durumunda ise 200 TL amorti ikramiyesi yani bilet bedelini geri almış olursunuz.

        MP AMORTİ SORGULAMA EKRANI

        Amorti halk arasında çok sık kullanılan bir sözcük. Bir kafede otururken, yolda yürürken veya otobüsteyken duyabilirsiniz. Örneğin ev alan bir kimse evini kiraya verebilir. Burada ev sahibi evini yıllarca kiraya verecek olup aldığı kiraların evin fiyatı için ödediği parayı kaç senede karşılayacağı süresi amorti süresi olmaktadır. Yolda kredi kartı tanıtımı yapan insanlar da kredi kartı başvurusu almak için bu kelimeyi kullanır. Bu konuda yıllık kart aidatınızı kart ile kazandığınız puanlar ve hediyeler ile amorti edebilirsiniz gibi cümleler duyabilirsiniz...



        GEÇEN SENE 2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE AMORTİ HANGİ RAKAMLARA ÇIKMIŞTI?
        31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 4 ve 5 rakamına çıkmıştı.
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