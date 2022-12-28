Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık 2023 YILBAŞI TATİL TAKVİMİ || 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? Çalışanlar ve öğrenciler heyecanla bekliyordu!

31 Aralık ve 1 Ocak'ın geçtiğimiz yıllarda koronavirüsü nedeniyle kısıtlamalı geçmesinin ardından, bu sene yılbaşı pandeminin ardından kutlanacak. Yeni yıl heyecanını yaşayacak olanlar, 2023 yılbaşı tatil takvimi ile planlarına başladı. Büyük bir heyecanla beklenen yılbaşı bu sene pazar gününe, 31 Aralık gecesi ise cumartesi gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? İşte merak edilenler...
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2022 günü bu seneki takvime göre cumartesi gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır.