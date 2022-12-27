Ünlü doktor Suada Gasimova televizyon programlarındaki açıklamalarıyla dikkatleri üzerinde topladı

Son zamanlarda Seda Sayan, Çağla Şıkel, Nefise Karatay gibi isimlerin konuğu olan ve yaptığı açıklamalarla Medikal Estetikle ilgili önemli uyarılarda bulunan Suada Gasimova bu aralar Sağlık Turizmi alanında da şubeler açmayı hedeflemekte. Yurt içi ve yurt dışında yoğun talepler alan Gasimova; "Sağlık turizmi alanında da kliniğimizi açtık. Bir kaç projemiz daha olacak. Türkiye sağlık turizmi alanında büyük başarılara sahip. Lakin sağlık bir rekabet ve rant olmamalı. İnsan sağlığı üzerinden rekabet doğama ters geliyor. En sağlıklı, en doğru, en iyi tedavi yöntemi ile atılan adımlarla ilerlemeliyiz. Öncelikle operasyon öncesi tüm testlerin yapılması çok önemlidir. Son zamanlarda bir çok TV programında verdiğim bilgiler ile topluma doğru tedavi yöntemlerini aktarabildiysek ne mutlu bize" dedi.



Ünlü Doktor Suada Gasimova Medikal Estetik alanında son zamanlarda en çok tercih edilen doktor oldu.

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