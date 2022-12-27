Sadrettin Köseoğlu kimdir?

Sadrettin Köseoğlu lise eğitimin ardından iş hayatına atılmıştır. Daha çocukluk yaşlarından itibaren otomotiv sektörüne olan yoğun ilgisinden dolayı 2012 yılında ASOTO EKSPERTİZ şirketini kurmuştur.



Sadrettin Köseoğlu kısa bir süre denecek zaman diliminde kurduğu ekspertiz firmasında müşterilerinin araçlarında kaporta, boya kontrolü, yanal kayma testi, süspansiyon testi, dış kondisyon testi, iç aksam trim kontrolleri ve OBD arıza tespit raporu gibi hizmetleri vermekte ve Türkiye genelinde de 35 bayisi mevcut olan başarılı bir iş adamıdır.



Başarılı iş insanı Sadrettin Köseoğlu bu yıl 10.'nucusu düzenlenen Mood Ödülleri'nde de yılın en başarılı iş insanı ödülüne layık görülmüştür.

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