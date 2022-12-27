ED Clinic | Nişantaşı yeni yıla yeni uygulamalar ve protokollerle giriyor

Yeni yılda müşterilerine daha iyi bir hizmet vermek için medikal estetik alanındaki uygulamalarını genişleterek yeni protokoller ve uygulamalar ile zenginleştirmiştir.

Bu yeni uygulamalar kişinin cilt tipine göre analiz edilerek en doğru kombin doktor tarafından hazırlanıp kişiye uygulanmaktadır. Cilt gençleştirme, cilt bakımı, mezoterapi, karbon peeling, dolgu uygulamaları ve en gelişmiş teknolojiye sahip lazer uygulamaları ile müşterilerine yeni yılda değişimin anahtarını sunuyor.

Ayrıca medikal estetik ve güzellik alanında yaptığı bu yeniliklerin yanı sıra kişilerin fazla yağları ve vücut şekillendirme isteklerini gideren bir cihazı da bünyelerine katarak müşterilerine sunmaktadır.

Emshape adlı bu cihaz hiç bir cerrahi müdahale olmadan vücudun yağ yakımını kas dokusunu harekete geçirerek yapması prensibine dayanır. Özelikle karın bölgesinde 30 dakikada 2.000 mekik etkisi yaratak kısa sürede yağları yakıp şekillenmesini sağlar. Kısacası ED Klinik yeni yılda müşterilerine baştan aşağı yenileyip onlara sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Medikal estetik ve dermatoloji alanında uzman kadrosu ile hizmet veren ED Klinik İstanbul'un güzide ilçesi Nişantaşı'da hizmet vermektedir. Uygulamalarımız ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki Instagram ve web site adresimizden ED Clinic'e ulaşabilirsiniz.

İnstagram: https://www.instagram.com/ed_klinik/

Web Site: http://www.edclinic.com.tr/

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