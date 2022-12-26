Bağdat Caddesi'nde çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü evinde yakalandı

Yusuf Aktaş'a çarpan otomobil sürücüsü kısa bir süre durduktan sonra, hızla olay yerinden kaçtı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Yusuf Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.