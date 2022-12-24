24-25 ARALIK İL İL HAVA DURUMU RAPORU || Bu hafta sonu yağmur var mı? 24-25 Aralık hava yağmurlu mu?

Rüzgarlı ve serin bir güne uyanan vatandaşlar hava durumunu merak etmekte. Haftaya rüzgarlı ve serin bir gün geçiren vatandaşlar hafta sonu planları için konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? İşte detaylar...
24-25 ARALIK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. İç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, Trakya kesiminin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
İSTANBUL 6°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sisli ve puslu
KOCAELİ 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 7°C
Çok bulutlu, sisli ve puslu
DENİZLİ 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sisli ve puslu
İZMİR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu