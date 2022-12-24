16 yıl sonra yakalanan katile 'yaş' indirimi

Trabzon'da 17 yıl önce yalnız yaşayan Fatime Balcı (73), evine giren kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli, suç aleti bıçağı bırakıp kaçtı.
17 bıçak darbesi alan Fatime Balcı kurtarılamadı. Evden herhangi bir şeyin çalınmadığını belirleyen jandarma, faili de bulamadı. Yıllar sonra dosya, yeniden açıldı. Teknik ve fiziki takibin yanı sıra son teknoloji ile yeniden kan ve parmak izi eşleşmesi yapılarak cinayet aydınlatıldı. Ekipler, şüphelinin Hüray Balcı (35) olduğunu ortaya çıkardı.
Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Hakkında, ağırlaştırılışmış müebbet hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Karar duruşmasında mahkeme heyeti, suçun küçük yaşta işlendiğini gözeterek Balcı'yı 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yaşlı kadının yakınları yıkıldı.
17 bıçak darbesi alan Fatime Balcı kurtarılamadı. Evden herhangi bir şeyin çalınmadığını belirleyen jandarma, faili de bulamadı. Yıllar sonra dosya, yeniden açıldı. Teknik ve fiziki takibin yanı sıra son teknoloji ile yeniden kan ve parmak izi eşleşmesi yapılarak cinayet aydınlatıldı. Ekipler, şüphelinin Hüray Balcı (35) olduğunu ortaya çıkardı.
Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Hakkında, ağırlaştırılışmış müebbet hapis istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Karar duruşmasında mahkeme heyeti, suçun küçük yaşta işlendiğini gözeterek Balcı'yı 'kasten öldürme' suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yaşlı kadının yakınları yıkıldı.