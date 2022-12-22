Bakterinin aşısı veya tedavisi var mı? Strep A virüsü nedir, Türkiye'de görüldü mü? Strep A enfeksiyonu belirtileri neler, insandan insana bulaşır mı?

Strep A bakterisi hakkında aramalar hız kazandı. İngiltere'de Strep A bakterilerinin neden olduğu ölümcül hastalık vakaları, yaklaşık 5 kart arttı. İngiltere'de Strep A'nın neden olduğu hastalıklarla hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi. Peki, Strep A virüsü nedir, Türkiye'de görüldü mü? Bakterinin aşısı veya tedavisi var mı? Strep A enfeksiyonu belirtileri neler, insandan insana bulaşır mı? İşte merak edilenler!
Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), son bir hafta içinde İngiltere'de ve Galler'de, Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu invasif GAS hastalığı nedeniyle bu kış hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi. Ölen çocukların hemen hepsi 10 yaş altında.
STREP A TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ!
İngiltere'de görülen Streptokok A bakterisinin 'toksik' olarak adlandırılan formu İstanbul, Ankara ve İzmir'de görüldü.
Ankara'da bir çocuğun yoğun bakıma alındığı, İstanbul'da bir çocuğun ise Strep A bakterisi nedeniyle menenjit olduğu bildirildi.
A Grubu strep bakterileri, ufak hastalıklardan ölümcül hastalıklara kadar pek çok enfeksiyona neden olabiliyor. Ancak, bakteri nedeniyle şimdiye kadar ölümcül hastalıklar nadir görülmüştü.
5 KAT ARTTI
UKHSA verilerine göre, bu yıl İngiltere'de 1-4 yaş arası 100 bin çocuk başına 2,3 Strep A vakası yaşandı. Bu oran pandemi öncesi dönemde (2017-2019) ortalama 0,5 olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte kuruluş, son birkaç hafta içinde çocuklarda alt solunum yolu Strep A enfeksiyonlarında ciddi hastalığa neden olan artışa ilişkin raporların ardından soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.
UKHSA, yeni bir Strep A varyantının dolaşımda olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ve artışın büyük olasılıkla dolaşımdaki yüksek miktarda bakteri ve sosyalleşme ile ilişkili olduğunu belirledi.