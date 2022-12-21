Uluslararası Ekonomi ve Proje Ödül Töreni

29 Eylül 2022'de "Uluslararası Girisimcilik ve Proje Ödül Töreni"ni gerçeklestiren Aslan Yapım Medya, yılın son organizasyonuyla farkını ortaya koyarak adını 2022 yılına altın harflerle yazdırdı.
DoubleTree by Hilton Topkapı Hotel'de düzenlenen organizasyonun sunuculugunu "Özge Ulusoy" ve "Tayyar Isıksaçan" gerçeklestirdi. Medya ve sanat dünyasının bir çok önemli ismi gecede yer aldı. Hakan Peker, Faruk K, Hilal Özdemir, Hediye Biliç, Suadiye, Yüksel Aytug, Ersan Erdura, Hande Ertekin, Ibrahim Konar, Berat Asıcıoglu, Seniz Ulusoy, Türker Akıncı, Muammer Kapıcıoglu, Sevim Alan, Dada Velet ödüllerle taçlandırıldı. Ödül alan sanatçılar güzel sarkılarıyla geceye büyülü bir atmosfer kattı.
BENTAŞ BENTONİT A.Ş
YILIN EN BAŞARILI PET SEKTÖRÜ İHRACAT MARKASI ÖDÜLÜ
2007 YILINDA KURULAN BENTAŞ BENTONİT A.Ş, DÜNYA'DA 75'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİREREK DÜNYADA SAYGILI, DÜNYADA SAYGIN MARKA OLMA İLKESİYLE YOLA ÇIKAN VE PET SEKTÖRÜNDE İSMİNİ EN ÖN SIRADA TUTAN BENTAŞ BENTONİT FİRMASI,YILIN EN BAŞARILI PET SEKTÖRÜ İHRACAT FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
HAKAN PEKER
TÜRK POP MÜZİĞİ EFSANE YORUMCUSU ÖDÜLÜ
TÜRK POP MÜZİĞİNİN EFSANESİ HAKAN PEKER, TÖRENDE SESLENDİRDİĞİ ŞARKILARI İLE GECEYE DAMGASINI VURDU.
RADİKA TEKSTİL PAZARLAMA VE TİCARET FİRMASI
YILIN EN BAŞARILI DOKUMA KUMAŞ TEKSTİL FİRMASI ÖDÜLÜ
2300 METREKARE KAPALI ALANIYLA ÜRETİM,PAZARLAMA,DOKUMA VE KUMAŞ TASARIM HİZMETLERİYLE İSMİNİ SEKTÖRDE ÖN PLANA ÇIKARTAN RADİKA TEKSTİL FİRMASI, YILIN EN BAŞARILI DOKUMA KUMAŞ TEKSTİL FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
DOĞUPEN PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ
YILIN EN İYİ KAPI VE PENCERE MARKASI ÖDÜLÜ
YILLIK 5 BİN TON ÜRETİM KAPASİTESİYLE VE 120 KİŞİLİK DİNAMİK EKİBİYLE KARADENİZ BÖLGESİNDE LİDER KURULUŞLARDAN BİRİSİ OLAN VE SAĞLAMIŞ OLDUĞU KALİTELİ HİZMETLERLE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN DOĞUPEN KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ MARKASI,YILIN EN BAŞARILI KAPI VE PENCERE MARKASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
FARUK K YILIN EN İYİ PROJE ALBÜMÜ YORUMCUSU
YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ALBÜM İLE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN FARUK K, GECEYE DE ŞARKI VE SAHNE ŞOVLARIYLA DAMGA VURDU.
TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU BAŞKANI - ERHAN ERTÜRK
YILIN EN BAŞARILI SPOR FEDERASYONU ÖDÜLÜ
TÜRKİYE'DE KÜREK SPORU'NUN ALT YAPISINI GELİŞTİRMEK VE DÜNYA'DA BİRÇOK BAŞARILARA İMZA ATMAK İLKESİYLE YOLA ÇIKAN FEDERASYON BAŞKANI ERHAN ERTÜRK,ÜLKEMİZ SPORUNA KAZANDIRDIĞI BAŞARILARDAN DOLAYI YILIN EN BAŞARILI SPOR FEDERASYONU ÖDÜLÜNÜ ALDI.
BAHAR DENİZOĞLU YILIN EN BAŞARILI İŞ İNSANI ÖDÜLÜ
KIBRISTA KURULAN VE AKADEMİ OLARAK VERMİŞ OLDUĞU HİZMETLERLE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAHAR DENİZOĞLU YILIN EN BAŞARILI İŞ İNSANI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
HİLAL ÖZDEMİR YILIN EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN YORUMCUSU ÖDÜLÜ
ARSO GROUP
YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI İNŞAAT MARKASI ÖDÜLÜ
ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU BİRÇOK BAŞARILI PROJELERLE SEKTÖRDE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN ARSO GROUP FİRMASI,YILIN EN BAŞARILI İNŞAAT MARKASI ÖDÜLÜNÜ ALDI
DİPSAN SUALTI HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
YILIN EN BAŞARILI SUALTI HİZMETLERİ MARKASI ÖDÜLÜ
1996 YILINDA KURULAN VE DALIŞ HİZMETLERİ ALANIN'DA İSMİNİ SEKTÖRDE ÖN PLANA ÇIKARTAN DİPSAN SUALTI HİZMETLERİ FİRMASI, YILIN EN BAŞARILI SUALTI HİZMETLERİ MARKASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
GÜVERCİN ZEYTİN
YILIN EN BAŞARILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI MARKASI ÖDÜLÜ
40 YILLIK GIDA TECRÜBESİYLE ÜLKEMİZDE VE YURTDIŞINDA SAĞLAMIŞ OLDUĞU KALİTELİ ÜRÜN GRUPLARIYLA İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN GÜVERCİN ZEYTİN MARKASI YILIN EN BAŞARILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI MARKASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
ERSAN ERDURA YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ
ADA LIFT ELEKTRONİK VE ASANSÖR KONTROL SİSTEMLERİ
YILIN EN İYİ ASANSÖR EKİPMANLARI MARKASI ÖDÜLÜ
2011 YILINDAN BU YANA KENDİ SEKTÖRÜNDE SAĞLAMIŞ OLDUĞU ÜRETİM,İTHALAT,İHRACAT VE PAZARLAMA HİZMETLERİYLE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN ADALİFT ELEKTRONİK VE ASANSÖR SİSTEMLERİ YILIN EN BAŞARILI ASANSÖR EKİPMANLARI FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
CALDİNİ KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
YILIN EN BAŞARILI OTO BAKIM ONARIM KİMYASALLARI MARKASI ÖDÜLÜ
30 YILIN AŞKIN SÜREDİR OTO BAKIM EKİPMANLARI ALANINDA GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU YERLİ ÜRETİMLE ÜLKEMİZ'DE VE DÜNYA ÇAPINDA İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTARAK CALDİNİ KİMYA FİRMASI YILIN EN BAŞARILI OTO BAKIM ONARIM KİMYASALLARI MARKASI ÖDÜLÜNÜ ALDI
HANDE ERTEKİN
YILIN EN İYİ YAZARI ÖDÜLÜ
ELİT İNOX BACA SİSTEMLERİ
YILIN EN İYİ BACA SİSTEMLERİ MARKASI ÖDÜLÜ
2003 YILINDA KURULAN ELİT İNOX BACA SİSTEMLERİ FİRMASI,SEKTÖRDE ÜRETİCİ FİRMA OLARAK SAĞLAMIŞ OLDUĞU GÜVENİLİR HİZMETLERLE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTARAK YILIN EN BAŞARILI BACA SİSTEMLERİ MARKASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
GENÇ BELEDİYESİ BAŞKANI MEHMET ZEKİ DİRİK
YILIN EN BAŞARILI HİZMET BELEDİYECİLİĞİ ÖDÜLÜ
GENÇ İLÇESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU PROJELERLE VE YILLARDAN BERİ KATMIŞ OLDUĞU HİZMETLERLE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ZEKİ DİRİK YILIN EN BAŞARILI HİZMET BELEDİYECİLİK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
EXQ OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR YEDEK PARÇA FİRMASI ÖDÜLÜ
2010 YILINDA KURULARAK TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA OTOMOTİV SEKTÖRÜNE SAĞLAMIŞ OLDUĞI AR-GE ÇALIŞMALARI VE OTOMOTİV YEDEK PARÇALARI ÜRETEREK SEKTÖRDE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN EXQ OTOMOTİV YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR YEDEK PARÇA FİRMASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
HASKÖY BELEDİYESİ - HİKMET KARAYEL
YILIN EN BAŞARILI BELEDİYECİLİK ALT YAPI PROJESİ ÖDÜLÜ
GÖREVE GELDİĞİNDEN BU ZAMANA KADAR İLÇEYE KAZANDIRMIŞ OLDUĞU PROJELERLE İSMİNİ DUYURAN VE SON PROJESİYLE İLÇENİN ADETA ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN BELEDİYE BAŞKANI HİKMET KARAYEL YILIN EN BAŞARILI BELEDİYECİLİK ALT YAPI PROJESİ ÖDÜLÜNÜ ALDI.
NORMPATİ
YILIN EN BAŞARILI EVCİL HAYVAN MAMA MARKASI ÖDÜLÜ
İZMİR TORBALI'DA KURULAN,YERLİ EVCİL HAYVAN MAMASI ÜRETEREK HEM ÜLKEMİZDE HEM DE DÜNYA'YA SAĞLAMIŞ OLDUĞU KALİTELİ ÜRÜN GRUPLARIYLA SEKTÖRDE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN NORMPATİ FİRMASI YILIN EN BAŞARILI EVCİL HAYVAN MAMA MARKASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
SİMURG BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YILIN EN BAŞARILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FİRMASI ÖDÜLÜ
1990 YILINDA BİLİŞİM ALANINDAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİLEREK KURULAN SİMURG TEKNOLOJİ FİRMASI,ÜLKEMİZDE VE YURTDIŞINDA ÇAĞIN İLERİSİNDEKİ TEKNOLOJİLERİ ALT YAPI ALANINA KAZANDIRARAK YILIN EN BAŞARILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
EN İSTANBUL PROJE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YILIN EN BAŞARILI İNŞAAT SEKTÖRÜ İHRACAT FİRMASI ÖDÜLÜ
ÜLKEMİZDE VE YURTDIŞINDA SAĞLAMIŞ OLDUĞU HİZMETLERLE VE KALİTELİ ÜRÜN GRUPLARIYLA İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN ENİSTANBUL PROJE YÖNETİMİ FİRMASI YILIN EN BAŞARILI İNŞAAT SEKTÖRÜ İHRACAT FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
TÜRKİYE DÜŞÜNCE KULÜBÜ
YILIN EN BAŞARILI TOPLUMSAL STK ÖDÜLÜ
ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA TÜM İNSANLARIN TOPLUMSAL REFAHA ULAŞABİLMELERİNİ SAĞLAMAK İÇİN,HER YIL BELİRLENEN 4 AYRI PROJE ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEREK İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN, TÜRKİYE DÜŞÜNCE KULÜBÜ ,YILIN EN BAŞARILI SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÖDÜLÜNÜ ALDI.
ÇELİKHAN BELEDİYESİ BAŞKANI - MUSTAFA BULUT
YILIN EN BAŞARILI İLÇE ALT YAPI VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI PROJESİ ÖDÜLÜ
UZUN YILLARDAN BERİ ÇELİKHAN İLÇESİNE KAZANDIRMIŞ OLDUĞU BİRÇOK PROJEYLE HİZMETLERİNE DEVAM EDEN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BULUT, SON OLARAK YENİLENEN KANALİZASYON ALT YAPISI İLE YILIN EN BAŞARILI İLÇE ALT YAPI VE ÜST YAPI ÇALIŞMALARI PROJESİ ÖDÜLÜNÜ ALDI.
RADYO D RADYO MAKİNASI - İRFAN ASLANHAN
YILIN EN İYİ RADYO PROGRAMI SUNUCUSU ÖDÜLÜ
SEVİM ALAN
YILIN EN BAŞARILI GİRİŞİMCİ İŞ KADINI ÖDÜLÜ
EZPLUS VIP GÜZELLİK MERKEZİ
YILIN EN BAŞARILI GÜZELLİK MERKEZİ FİRMASI ÖDÜLÜ
MERSİN'DE KURMUŞ OLDUĞU EZPLUS VİP GÜZELLİK MERKEZİNDE SAĞLAMIŞ OLDUĞU KALİTELİ HİZMETLERLE YILIN EN BAŞARILI GÜZELLİK MERKEZİ FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
ÇARDAK BELEDİYESİ BAŞKANI - HÜSNÜ YILMAZ
YILIN EN BAŞARILI BELEDİYECİLİK TARIMSAL ÜRETİM PROJESİ ÖDÜLÜ
ÇARDAK İLÇESİN'DE GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU BİR ÇOK PROJEYLE İLÇEYE HİZMETLERİNİ SUNAN BELEDİYE BAŞKANI HÜSNÜ YILMAZ,SON OLARAK TARIM ALANINDA GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU PROJEYLE YILIN EN BAŞARILI TARIMSAL ÜRETİM PROJESİ ÖDÜLÜNÜ ALDI.
SÖKMEN MAKİNA VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
YILIN EN BAŞARILI MAKİNA FİRMASI ÖDÜLÜ
15 YILLIK TECRÜBESİYLE ÇELİK BORU VE PROFİL ÜRETEN MAKİNELERİN TASARIMLARIYLA İSMİNİ DUYURAN SÖKMEN MAKİNA,TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA VERMİŞ OLDUĞU KALİTELİ HİZMETLERLE YILIN EN BAŞARILI MAKİNA FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
CASLOG TRANSPORT LOJİSTİK
YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI LOJİSTİK FİRMASI ÖDÜLÜ
ŞEFFAFLIK VE GÜVENİLİRLİK İLKESİYLE YOLA ÇIKAN CASLOG TRANSPORT LOJİSTİK FİRMASI , SEKTÖRÜNDE SAĞLAMIŞ OLDUĞU HAVA,KARA VE DENİZYOLU TAŞIMACILIK HİZMETLERİYLE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTARAK YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI LOJİSTİK FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
MUSABEYLİ BELEDİYESİ BAŞKANI AYHAN YILMAZ
YILIN EN BAŞARILI İLÇE BELEDİYECİLİK ÇEVRE PROJESİ ÖDÜLÜ
UZUN YILLARDAN BERİ MUSABEYLİ İLÇESİNE KATMIŞ OLDUĞU HİZMETLERLE BİLİNEN BELEDİYE BAŞKANI AYHAN YILMAZ SON ZAMANLARDA İLÇE SU KANALİZASYONLARI DÜZENLEMESİYLE YILIN EN BAŞARILI BELEDİYECİLİK ÇEVRE PROJESİ ÖDÜLÜNÜ ALDI.
SUADİYE
YILIN EN İYİ PROJE ALBÜMÜ ÖDÜLÜ
DOĞU SARAÇOĞLU BOYA KİMYA
YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI BOYA VE KİMYA PROJELERİ FİRMASI ÖDÜLÜ
50 YIL ÖNCE KURULAN BİRÇOK BAŞARILI PROJEYE İMZA ATAN VE KALİTELİ ÜRÜN GRUPLARIYLA SEKTÖRÜNDE İSMİNİ DUYURAN DOĞU SARAÇOĞLU BOYA FİRMASI,YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI BOYA VE KİMYA PROJELERİ FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
DÜZENLİ BOBİNAJ VE İLETKEN SANAYİ
YILIN EN BAŞARILI SAVUNMA SANAYİ FİRMASI ÖDÜLÜ
2015 YILINDA KURULARAK 500M2 KAPALI ALANDA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİREN VE KALİTELİ ÜRÜN GRUPLARIYLA SEKTÖRÜNDE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN DÜZENLİ BOBİNAJ VE İLETKEN SANAYİ FİRMASI YILIN EN BAŞARILI SAVUNMA SANAYİ FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
AVC BASIM VE AMBALAJ
YILIN EN İYİ AMBALAJ FİRMASI ÖDÜLÜ
2006'DAN BERİ AMBALAJ SEKTÖRÜN'DE HİZMET VEREN,ÜRETMİŞ OLDUĞU KALİTELİ ÜRÜN GRUPLARIYLA SEKTÖRDE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN AVC BASIM VE AMBALAJ FİRMASI YILIN EN İYİ AMBALAJ FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
ULUSAL RACK KABİNET SİSTEMLERİ
YILIN EN BAŞARILI SERVER TİPİ RACK KABİNET SİSTEMLERİ FİRMASI ÖDÜLÜ
4000 METREKARE KAPALI ALAN TESİSİNDE %100 YERLİ ÜRETİM SERVER KABİNET
SİSTEMLERİ ÜRETEREK, ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATAN ULUSAL RACK KABİNET SİSTEM-
LERİ FİRMASI,YILIN EN BAŞARILI SERVER KABİNET SİSTEMLERİ FİRMASI ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
UZUNDERE BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ AKTOPRAK YILIN EN BAŞARILI ÜRETKEN BELEDİYECİLİK PROJESİ ÖDÜLÜ
UZUNDERE İLÇESİN'DE TARIM ALANIN'DA GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU BİRÇOK BAŞARILI PROJERİYLE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ AKTOPRAK, YILIN EN BAŞARILI ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜR.
YÜKSEL AYTUĞ YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ
HAKAN BOYA EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLERİ YILIN EN BAŞARILI ZEMİN VE SİLO EPOKSİ FİRMASI ÖDÜLÜ
YETİŞMİŞ İŞ GÜCÜ VE İLERİ TEKNOLOJİDEN YARARLANARAK SEKTÖRÜNDE SAĞLAMIŞ OLDUĞU POLİÜRETAN VE SİLO İÇİ BOYAMA,KAPLAMA HİZMETLERİYLE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTARAK YILIN EN BAŞARILI ZEMİN VE SİLO EPOKSİ FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
ROZAN LOJİSTİK VE EZPLUS GÜZELLİK MERKEZİ
YILIN EN BAŞARILI İŞ ADAMI ÖDÜLÜ
LOJİSTİK VE GÜZELLİK MERKEZİ SEKTÖRLERİNDE SAĞLAMIŞ OLDUĞU KALİTELİ HİZMETLERLE YILIN EN BAŞARILI İŞ ADAMI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
AC/DC MARINE YILIN EN BAŞARILI TEKNE ELEKTRİK DİZAYN FİRMSASI ÖDÜLÜ
2011 YILINDA KURULARAK MARİN SEKTÖRÜNDE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK HİZMETLERİYLE VE BAŞARILI PROJELERLE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN AC DC MARİNE FİRMASI YILIN EN BAŞARILI TEKNE ELEKTRİK DİZAYN FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
BEYAZ TV - NE VAR NE YOK
YILIN EN İYİ GÜNDEM PROGRAMI ÖDÜLÜ
BİR MASAL ŞEHRİ ŞANLIURFA
YILIN EN İYİ BELGESEL PROGRAMI ÖDÜLÜ
LANOTTE YATAK
YILIN EN BAŞARILI YATAK ÜRETİM FİRMASI ÖDÜLÜ
YATAK ÜRETİM ALANINDA KALİTELİ ÜRÜN GRUPLARIYLA VE SEKTÖRÜNDE SAĞLAMIŞ OLDUĞU HİZMETLERLE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN LANOTTE YATAK, YILIN EN BAŞARILI YATAK ÜRETİM FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
DÖKÜM MARKET MADENCİLİK HİZMETLERİ
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN FİRMASI ÖDÜLÜ
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP EDEREK SEKTÖRÜNDE SAĞLAMIŞ OLDUĞU HİZMETLERLE VE GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE SEKTÖRDE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTAN DÖKÜM MARKET,YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN FİRMA ÖDÜLÜNÜ ALDI.
VERA PALAS RESORT HOTEL
YILIN EN BAŞARILI OTEL VE DÜĞÜN ORGANİZASYON FİRMASI ÖDÜLÜ
GEMLİK'TE DENİZE SIFIR ALANDA KURULAN VE KENDİ ÇATISI ALTINDA PRODUKSİYON, CATERİNG,İÇ MİMARLIK VE DÜĞÜN SALONLARI HİZMETLERİYLE SEKTÖRDE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN VERA PALAS RESORT HOTEL,YILIN EN BAŞARILI TURİZM OTEL VE DÜĞÜN ORGANİZASYON FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
ŞENİZ ULUSOY
YILIN EN İYİ PROJE KOORDİNATÖRÜ
LUBABA NASRULLAH YILIN EN BAŞARILI GENÇ KADIN GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ
YATAK MALZEMELERİNİ BİR ARAYA GETİREREK,ORTADOĞUYA İHRACAT
GERÇEKLEŞTİREN VE SEKTÖRÜNDE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARAN LUNAS YATAK FİRMASI SAHİBİ LUBABA NASRULLAH, YILIN EN BAŞARILI GENÇ KADIN GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜNÜ ALDI.
İYİLİK ADIMLARI İNSANİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI İNSANİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ÖDÜLÜ
TÜRKİYE'DE VE YURTDIŞINDA İHTİYACI OLAN AİLELERE VE ÇOCUKLARA YARDIMLARDA BULUNARAK YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ ÖDÜLÜNÜ ALDI.
STEM TİME YILIN EN BAŞARILI EĞİTİM HİZMETİ ÖDÜLÜ
ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA OKUL ÖNCESİ 3 YAŞTAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
BİLİM EĞİTİMLERİ İLE YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETTİKLERİ STEMTIME BİLİM SETLERİ VE STEMTIME YAZILIM SETLERİ İLE İSMİNİ ÖN PLANA ÇIKARTARAK YILIN EN BAŞARILI EĞİTİM HİZMETİ ÖDÜLÜNÜ ALDI.
SİSDAĞI SÜTPINARI ÇİFTLİĞİ
YILIN EN BAŞARILI SÜT ÜRÜNLERİ FİRMASI ÖDÜLÜ
KARADENİZ BÖLGESİNDE TAMAMEN DOĞALLIK ADI ALTINDA YOLA ÇIKAN VE BÖLGENİN DOĞAL YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ TÜM TÜRKİYE'YE VE DÜNYAYA ULAŞTIRAN SİSDAĞI SÜT ÜRÜNLERİ FİRMASI,YILIN EN BAŞARILI SÜT ÜRÜNLERİ FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
HEDİYE BİLİÇ
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN YORUMCUSU ÖDÜLÜ
İBRAHİM KONAR
YILIN EN BAŞARILI ERKEK HABER MUHABİRİ ÖDÜLÜ
BERAT AŞICIOĞLU
YILIN EN BAŞARILI KADIN HABER MUHABİRİ ÖDÜLÜ
KLASS MAGAZİN
YILIN EN BAŞARILI CEMİYET DERGİSİ ÖDÜLÜ
HARMANCIOĞLU GAYRİMENKUL YILIN EN BAŞARILI GAYRİMENKUL FİRMASI ÖDÜLÜ
İSTANBUL,ANKARA,TEKİRDAĞ İLLERİNDE ŞUBELERİYLE HİZMET VEREN HARMANCIOĞLU GAYRİMENKUL FİRMASI, SEKTÖRÜNDE VERMİŞ OLDUĞU KALİTELİ HİZMETLERLE YILIN EN BAŞARILI GAYRİMENKUL FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
TEIOC CALİFORNİA İNGİLİZ DİL ENSTİTÜSÜ NLP MERKEZİ YILIN EN BAŞARILI YABANCI DİL ÖĞRENİM MERKEZİ ÖDÜLÜ
CALİFORNİA ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI TÜRKİYE'DE İLK DEFA NLP KODLAMA TEKNİĞİYLE KURULAN, ÖĞRENCİLERİNE BU TEKNİKTE İNGİLİZCE ÖĞRETEREK ÜLKEMİZDE İSMİNİ DUYURAN KALİFORNİYA İNGİLİZ DİL ENSTİTÜSÜ YILIN EN BAŞARILI YABANCI DİL ÖĞRENİM MERKEZİ ÖDÜLÜNÜ ALDI.
AMSTERDAM BOUTIQUE HOTEL YILIN EN BAŞARILI TURİZM BUTİK OTEL MARKASI ÖDÜLÜ
KUŞADASI BÖLGESİNDE YERLİ VE YABANCI MİSAFİRLERE VERMİŞ OLDUĞU KALİTELİ HİZMETLER İLE İSMİNİ DUYURAN AMSTERDAM BUTİK OTEL YILIN EN BAŞARILI TURİZM OTEL MARKASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
DİLOVASI SÜRÜCÜ KURSU
YILIN EN BAŞARILI SÜRÜCÜ KURSU ÖDÜLÜ
DİLOVASI BÖLGESİNDE BİRİNCİ SINIF ARAÇ FİLOSUYLA HİZMET GÖSTEREN DİLOVASI SÜRÜCÜ KURSU,SEKTÖRÜNDE SAĞLAMIŞ OLDUĞU KALİTELİ HİZMETLERDEN DOLAYI YILIN EN BAŞARILI SÜRÜCÜ KURSU ÖDÜLÜNÜ ALDI.
UĞUR EXPRESS YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI KARGO MARKASI ÖDÜLÜ
2015 YILINDA KURULAN VE KARGO ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE VERMİŞ OLDUĞU GÜVENLİ HİZMETLERLE İSMİNİ DUYURAN UĞUR EKSPRESS YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI KARGO FİRMASI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
AV.HATİCE TAŞTAN
YILIN EN BAŞARILI HUKUK CEZA AVUKATI ÖDÜLÜ
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