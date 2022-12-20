Yasin Ökmen kimdir?

13 yaşından itibaren hem okuyup hem iş hayatını aktive eden Yasin Ökmen 2019 yılında İstanbul'da Zorlu Medikal Group İth. İhr.. San. Tic. Ltd. Şti.'yi kurarak ticaret hayatına atılmış ve dünyada Covid-19 salgınını başladığı dönemde de ülkemizin yerli ve milli üretimi olan ASELSAN – BAYKAR Teknoloji imzalı solunum cihazı, kanser tanı cihazı gibi tıbbi cihazları uluslararası pazarlarda satışını başarıyla yapmıştır.

Tıbbi cihazları ihracatını başta Dubai, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan başta olmak üzere ihracatını başarıyla gerçekleştiren Yasin Ökmen 2021 yılında da Zorlu Medikal Dubai şirketini kurmuş ve yaptığı yatırımlar sonucu da Dubai vatandaşlığı almıştır. Arap ülkeleri arasındaki ticari hacmini ve portföyünü genişleterek kanser tanı, MR LİNAC, EMAR, TOMOGRAFİ, SOLUNUM, ULTRASON cihazlarının satışlarını gerçekleştirmiş, teknik servis, hastane kurulumu, anahtar teslimi projelerini hedefleyerek vizyonunu arttırmaya devam etmektedir.

Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayan akademik çalışmaları ve girişimciliği i ile büyük başarılara imza atan Yasin Ökmen , 2027 yılı için yeni vizyon hedefleyip Dubai ortakları ile ZORLU ONCOLOGY CANCER HOSPITAL projesi için çalışmalarını devam etmektedir.

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