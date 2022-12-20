21 Aralık Çarşamba en uzun gece mi? Günler ne zaman uzayacak? 21 Aralık 2022 kış dönümünde neler yapılır? 2022-2023 Ekinoks tarihleri!

21 Aralık kış gündönümü hakkında araştırmalar hız kazandı. Kış gündönümü olarak da adlandırılan 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanıyor. Kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen kış gündönümünde Güney Yarımkürede de yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla vurur. Bu şekilde günler uzamaya başlar ve 21 Haziran'a kadar devam eder. Peki, günler ne zaman uzayacak? 2022 en uzun gece ne zaman? Kış gün dönümü ve ekinoks tarihi ne zaman? İşte merak edilenler!
Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an olarak tanımlanır.
Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır.
Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.
KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN?
21 Aralık'ta Kuzey Kutbu Güneş'ten en uzak noktada olduğu için Kuzey Yarım Küre'de kış başlar. Dünya, Güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamladığı için kış gündönümü bazı yıllar 21 Aralık'a, bazen de 22 Aralık'a denk gelir.