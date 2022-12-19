Vera Palas Resort Hotel, özel düğün konseptiyle ödüle layık görüldü

Aslan Medya Yapım organizatörlüğünde Uluslararası Ekonomi ve Proje Ödülleri töreni düzenlendi. DoubleTree by Hilton Topkapı'da 16 Aralık'ta düzenlene ödül töreninin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Şener Tayyar Işıksaçan gerçekleştirdi.

"GEMLİK, BURSA VE TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ödül töreninde konuşma yapan Vera Palas Resort Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Şener Çakır, "Öncelikle bizleri burada ağırlayan Aslan Medya'ya ve tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Girişimcilik ve proje dalında ödül almak gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Biz yola çıkarken önce Gemlik'te en iyisi olmak, sonra Bursa'da en iyisi olmak ve Türkiye'nin en iyisi olmak hedefiyle yola çıktık. Adım adım ilerliyoruz, inşallah daha da iyi yerlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

"DENİZ MANZARALI NİKAH MASASI HAZIRLIYORUZ"

Havuzumuzun tam ortasında özel olarak hazırlanan bir platform yer alıyor. Gelin ve damadın ilk dansı için kullanılabilen bu platforma beyaz renkli, çiçeklerle süslü zarif merdivenlerle inerek misafirlerinizin karşısına çıkıyorlar diyen Vera Palas Resort Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Şener Çakır, "Denize sıfır ve havuz başında zarif detaylarla süslenmiş şık bir ortam hayal eden tüm çiftlerimizin bu masal tadındaki özel gününe şahitlik ediyoruz. Aynı anda 1.000 kişiye hizmet verebiliyoruz, deniz kenarında yer alan açık davet alanımızda çiftlerin istekleri doğrultusunda düzenleme ve süsleme yapıyoruz. Nikah masasını da deniz manzaralı bir noktaya yerleştiriyoruz" dedi.

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