Sosyal Medya Fenomenlerinin de katılım gösterdiği etkinlik gerçekleşti

Türkiye'nin en büyük hazır sistem üreticilerinden biri olan ve çalışmalarına kurumsal çizgide devam eden Gaming.Gen.TR, birçok sosyal medya fenomeninin de katılım gösterdiği yıl sonu etkinliğini Ataşehir'de gerçekleştirdi.

2023 hedefleri ve sponsorlukları gibi önemli konuların değerlendirildiği etkinlik ile ilgili Gaming.Gen.TR yetkilisi şu sözlerle açıklamalarda bulundu:

"Oyun sektöründe önemli bir konumda yer almak istediğimiz için çalışmalarımıza profesyonel çizgide devam ettiğimizi söyleyebilirim. Sektörün gelişmesi için inovatif projelere ihtiyaç var. Bizim de temel amacımız sektörel talepleri analiz ederek çalışmalara titiz bir şekilde devam etmek."

"Oyuncuların Doğru Adresi" mottosu ile faaliyetlerini gerçekleştiren Gaming.Gen.TR, 11 Eylül 2020 tarihinde, kurmuş oldukları web sitesi üzerinden çalışmalarına başladı. Zaman içinde fark yaratan projelerde bulunarak sektörde önemli bir konumda bulunarak ön plana çıkmayı başaran Gaming.Gen.TR pazarlama ekibi, "Yıl sonu etkinliklerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu tür etkinliklerde önceki yılın genel bir değerlendirmesi yapılıyor, bir sonraki yılda da neler yapılacağı konuşuluyor. Biz de etkinliğimizde tam olarak bu tür konular üzerine eğildik. Umuyoruz ki yeni yılda çalışmalarımıza aynı çizgide devam ederiz." ifadelerinde bulundu.

"BİRÇOK PARTNERİMİZ AYNI ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİ"

Etkinliğe parter sosyal medya fenomenlerinin katıldığını belirten yetkili, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Verdiğimiz davete Tuana Yılmaz, Mert 'RRanee' Yılmaz, Elanur Pat, Mete 'EasterGamersTV' Özbey, Burak Yörük, Eylül Adıgüzel, Sonat Işık, Yiğit Tezcan gibi partner sosyal medya fenomenlerimiz katıldı. Onların katılımı bizler için oldukça önemliydi. Çünkü iş birliği içerisinde olduğumuz fenomenler, dijital reklam çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturuyor."

"ÇALIŞMALARIMIZA AYNI PROFESYONELLİKLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin büyük olduğunu, yeni yılda bu hedeflere ulaşabilmek için titiz bir şekilde çalışacaklarını belirten yetkili, konuyla ilgili açıklamalarını sonlandırırken şu sözlere yer verdi: "Şu anda sektörde bulunduğumuz konum bizim için çok önemli. Fakat daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu nedenle çalışmalarımıza yeni yılda farklı projelerle devam edeceğimiz. Bu noktada sosyal medya fenomenlerimizin bize çok daha fazla katkıda bulunacaklarına inanıyoruz."

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