Lüks otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Eyüpsultan'da cadde üzerinde seyir halinde olan iki otomobildeki şüpheliler birbirlerini kurşun yağmuruna tuttu. Çıkan silahlı çatışma sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
ÇATIŞMA ÇIKTI!
Saat 00.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde, Yavuz Selim Caddesi'nden Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne doğru seyir halindeki 34 SE 4981 plakalı otomobile 34 TN 702 plakalı otomobilde bulunan kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.
Otomobildekilerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
Olayda, 34 SE 4981 plakalı otomobilin sürücüsü olduğu öğrenilen M.K. ağır yaralandı.