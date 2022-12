Influencer İlknur Dağar: Her kadın güzeldir, bizim görevimiz güzelliklerini kalıcı kılmak

Kendi kozmetik markası Maysee Cosmetic ile adından sıkça söz ettiren influencer İlknur Dağar, "Doğru kozmetik ürünleriyle doğru kişilere ulaşmak benim için çok önemli. Uzman kadromuzla her gün daha iyiyi yapmak için çok çalışıyoruz. Her kadın güzeldir ve biz onların güzelliklerini korumayı, daha da güzelleştirmeyi görev olarak biliyoruz. Her gün bir adım daha ileri gittiğimiz ve büyüdüğümüz için çok gururluyum" dedi.

INFLUENCER İLKNUR DAĞAR: "FARKLI KURGULARLA İNSANLARI KANDIRMIYORUM"

Bebek gibi bir cilde sahip olmak için önce cildinizi tanımalısınız, güzel ellere sahip olabilmeniz için tırnaklarınıza neyin iyi geldiğini bilmelisiniz diyen influencer İlknur Dağar, "Ben hem kendi giydiğim, kullandığım ürünleri takipçilerimle paylaşıyorum hem de kendilerini tanımaları için kendimce yollar gösteriyorum. Her kalbe her yüreğe dokunup ufacık da olsa bir faydam olsun istiyorum. Kimi zaman evime aldığım ve çok memnun kaldığım bir ürünü, kimi zaman giymekten çok keyif aldığım bir kazağı, bazen gidip gördüğüm seyahat ettiğim bir şehri paylaşıyorum. Aslında burada benim amacım herkese faydalı olmak farklı kurgularla insanları kandırmıyorum. Ben neyi kullanıp memnun kalıyorsam sevgili takipçilerime de onları tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

