Hac kura tarihleri, önümüzdeki yıl kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hac kura takvimiyle birlikte kutsal topraklara giderek dini görevini yerine getirmek adaylar için detaylar da netleşecek.İşte Hac kura tarihleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK
2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Hac kurasının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.
HAC KİMLERE FARZDIR?
İslam'ın beş esasından birisi de hac'dır. Hicretin 9'uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir