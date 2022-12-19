2022 Başarı ve Kariyer Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu

Daha önce Uluslararası Elmas Ödülleri, Kristal Şehir ve Başarı Ödülleri, Kariyer ve Teknoloji Ödülleri'ni başarılı bir şekilde organize eden, Türkiye ve uluslararası alanda başarılı marka ve isimleri bir araya getiren Luna Medya ve Ratel Medya yılın son organizasyonuyla 2022 yılına damgasını vurarak yıla muhteşem bir gala ile veda etti.

Her organizasyonuyla fark yaratan Luna Medya ve Ratel Medya iş ve kariyer etkinlikleri kapsamında başarılı isimleri bir araya getirmek amacıyla 2022 Başarı ve Kariyer Ödül Töreni'ni düzenledi. DoubleTree By Hilton Topkapı'da düzenlenen muhteşem gala gecesinin sunuculuğunu Demet Şener ve Murat Serezli yaptı.

Demet Şener ve Murat Serezli'nin eğlenceli sunumlarıyla sektörüne yön veren marka ve isimlerle birlikte medya ve sanat dünyasının önemli isimleri de gecede yer aldı. Bir Küçük Gün Işığı, Kardeşlerim, O Kız, Erkan Petekkaya, Mansur Ark, Davut Güloğlu, Nevra Serezli, Çağla Şimşek, Nez, Recep Usta, Ece Mumay, Nagihan Karadere ve Dilan Polat gibi birçok ünlü isim ödüllerini aldı. Ödül alan sanatçılar şarkılarıyla davetlilere eğlenceli ve unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecede Meslek Onur Ödülü alan Nevre Serezli ile törenin sunucusu olan oğlu Murat Serezli arasında da duygusal anlar yaşandı. Kendisi gibi oyuncu olan oyuncu Murat Serezli ile daha önce hiçbir projede yer almayan Serezli, ilk kez oğlu ile aynı sahneyi paylaştığı için mutluluğunu ve heyecanını dile getirdi. Murat Serezli daha sonrasında annesine sarıldı ve duygusal anlar yaşandı.

Türkiye ve uluslararası alanda başarıya ulaşmış isimlerin ödül aldığı gecede Türk pop müziğinin güçlü sesi ve söz yazarı Deniz Seki şarkıları davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yılın en iyilerinin ödül aldığı 2022 Başarı ve Kariyer Ödül Töreni'nde, ödüllerini alan isimler başarılı sunucu Ezgi Aşık'a kırmızı halı röportajlarıyla yıl boyu yaptıkları çalışmaları ve gelecek projelerini anlattı.

MUSTAFA KARADENİZ – MESLEK ONUR ÖDÜLÜ

Uzun yıllara dayanan iş tecrübesiyle otomotiv, mobilya, ayakkabı, kemer, aksesuar ve tekstil sektörüne yönelik PVC profil imalatı yapan, bunları Ortadoğu, Avrupa, Afrika ve Asya'ya ihraç eden ve aynı zamanda geceye ana sponsor olan Bordo Plastik Firma Sahibi Mustafa Karadeniz "Meslek Onur Ödülü"nü aldı.

KAM A.Ş. – YILIN İNOVATİF İMALAT SANAYİ MARKASI

Vizyonu ve kendini yenileyen yapısı, ileri teknoloji ve üstün kalite anlayışıyla ürün yelpazesini her yıl zenginleştiren Kam A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reyhan Çağla Baykam "Yılın İnovatif Sanayi Markası" ödülünü aldı.

EMRE GÜVENLİK KORUMA EĞİTİM HİZMETLERİ – YILIN İNOVATİF ÖZEL GÜVENLİK MARKASI

Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde silahlı veya silahsız güvenlik hizmetleri veren Emre Güvenlik Koruma Eğitim Hizmetleri adına Şirket Ceo'su Kubilay Çavuş "Yılın İnovatif Özel Güvenlik Markası" ödülünü aldı.

EGE PROFİL TİCARET SANAYİ/IQ CAMODA – YILIN LİDER CAM BALKON SİSTEMLERİ MARKASI

Türkiye'deki ilk kurumsal cam balkon markası olan, fonksiyonel ve inovatif sistemleriyle cam balkon sistemlerine öncülük eden Ege Profil Ticaret Sanayi-IQ Camoda adına Marka Satış Direktörü Müfit Atlas "Yılın Lider Cam Balkon Sistemleri Markası" ödülünü aldı.

İNTERGAZ LTD. – YILIN ULUSLARARASI DOĞA DOSTU LPG MARKASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji ihtiyacını karşılayarak alternatif çözümler sunan, çevre ve yaşam değerlerine saygılı İntergaz Ltd. adına Dijital Pazarlama Yöneticisi Özkan Koçak "Yılın Uluslararası Doğa Dostu LPG Markası" ödülünü aldı.

SECTECH ENDÜSTRİYEL – YILIN ENDÜSTRİYEL OTOMASYON MARKASI

Sistem ve yazılım tasarımından üretim ve montajına, otomasyon tesisatlarından altyapı tesisatlarına kadar her aşamada size özel çözümler üreten Sectech Endüstriyel adına Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Karaman "Yılın Endüstriyel Otomasyon Markası" ödülünü aldı.

ANSU GIDA ANTALYA REÇELLERİ – YILIN LİDER REÇEL ÜRETİCİSİ

Türkiye'nin incisi Antalya'nın en taze meyveleriyle benzersiz lezzetleri, en kaliteli ve doğal ürünleri tüketiciyle buluşturan Ansu Gıda-Antalya Reçelleri adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kocaacar "Yılın Lider Reçel Üreticisi" ödülünü aldı.

OGAN DANIŞMANLIK VE İNŞAAT – YILIN LİDER İNŞAAT VE DANIŞMANLIK MARKASI

Tüm taahhüt ve yatırım projelerinde modern yönetim teknikleri kullanan, piyasada kendini kanıtlamış Ogan Danışmanlık ve İnşaat adına Şirket Ceo'su Emrah Ogan ile Görkem Oğuztürk "Yılın Lider İnşaat ve Danışmanlık Markası" ödülünü aldı.

ELVİN KAUÇUK PLASTİK – YILIN YENİLİKÇİ KAUÇUK ÜRETİM MARKASI

Dünya genelinde kauçuk ve plastik ürün ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan Elvin Kauçuk Plastik adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tezcan "Yılın Yenilikçi Kauçuk Üretim Markası" ödülünü aldı.

SG MAKİNE KONVEYÖR – YILIN LİDER KONVEYÖR MARKASI

Uzman kadrosuyla geliştirdiği sosyal sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlayan ve kaliteli konveyör hizmeti sunan SG Makine Konveyör adına Yönetim Kurulu Başkanı Mine Mimaroğlu "Yılın Lider Konveyör Markası" ödülünü aldı.

SİNAX SİNEKLİK SİSTEMLERİ – YILIN ULUSLARARASI SİNEKLİK SİSTEMLERİ MARKASI

Sinekliğin sektör haline gelmesine liderlik ederek Türkiye'nin ilk sineklik firması olan ve 18 ülkeye ihracat yapan Sinax Sineklik Sistemleri adına Operasyon Müdürü Başak Özgür "Yılın Uluslararası Sineklik Sistemleri Sistemleri Markası" ödülünü aldı.





ENES ÖRER – YILIN EN BAŞARILI GENÇ CEO'SU

Black Bruin, Juss Meyve Suyu, Sarıyer Limonata, Sarıyer Gazoz içeceklerinin imalat ve ihracatını yaparak Türkiye ve dünyaya kazandırarak başarılı bir şekilde büyümeye devam eden Oğuz Holding Ceo'su Enes Örer'i "Yılın En Başarılı Genç Ceo'su" ödülünü alması için sahneye davet ediyoruz.

NBE PHARMA VİTA BEAR – YILIN İNOVATİF GIDA TAKVİYESİ MARKASI

Türkiye'nin gummy formatında geliştirilen ilk saç ve tırnak vitamini olan, sağlık değerleri için inovatif projeler geliştirmeye devam eden NBE Pharma Vita Bear adına Genel Müdür Okan Çapkın "Yılın İnovatif Gıda Takviyesi Markası" ödülünü aldı.

TRIFLES GAMES – YILIN BAŞARILI İNOVATİF MOBİL OYUN STÜDYOSU

200'ün üstünde oyun geliştiren, dünyanın dört bir yanından oyun severlere ulaşan bir mobil oyun stüdyosu olan Trifles Games adına Şirket Ceo'su ve Founder Gökhan Kınay "Yılın Başarılı İnovatif Mobil Oyun Stüdyosu" ödülünü aldı.

PANATEK YAZILIM – YILIN İNOVATİF YAZILIM MARKASI

Uzman danışman kadrosuyla ihtiyaç duyduğunuz yazılım, eğitim, danışmanlık alanında destek sağlayan Panatek Yazılım adına Efecan Murat Yılmaz "Yılın İnovatif Yazılım Markası" ödülünü aldı.

SODEC TECHNOLOGIES – YILIN YENİLİKÇİ BİLİŞİM MARKASI

Yapay zeka ile gerçek sorunlara gerçek çözümler üreten, dijitalleşme çözümleriyle kağıt kullanımını azaltmayı ve çevreyi korumayı amaçlayan Sodec Technologies adına Genel Müdür Hasan Cem Dertli "Yılın Yenilikçi Bilişim Markası" ödülünü aldı.

PINAR DEMİROK STUDIO – YILIN SAÇ MAKYAJ VE GÜZELLİK MARKASI

Modern saç tasarımlarıyla müşterilerinin memnuniyetini ve beğenisini kazanan, makyaj uygulamalarıyla da estetik bir dokunuş yapan Pınar Demirok Studio adına Makyaj Uzmanı Pınar Demirok ile Saç Tasarımcısı Fatma Şentürk "Yılın Saç Makyaj ve Güzellik Markası" ödülünü aldı.

AVUKAT EMEL ÇEBİ ÇELİK – YILIN BAŞARILI HUKUK İNSANI

Ticaret, bankalar ve şirketlerin yoğunlukta olduğu iş kapasitesi ile hukuk hizmeti veren Avukat Emel Çebi Çelik "Yılın Başarılı Hukuk İnsanı" ödülünü aldı.

ANTALYA GÜNEŞ KOLEJİ – YILIN İNOVATİF EĞİTİM KURUMU

40 yılı aşkın süredir Antalya'da öğrenci merkezli eğitim hizmeti veren Antalya Güneş Koleji adına Kurucu Gökhan Karataş "Yılın İnovatif Eğitim Kurumu" ödülünü aldı.

OVONO KURUMSAL HİZMETLER VE PROJE YÖNETİMİ – YILIN LİDER ORGANİZASYON MARKASI

Uluslararası standartlarda kurumsal etkinlik ve organizasyon hizmeti sunan Ovono Kurumsal Hizmetler ve Proje Yönetimi adına Firma Sahibi Süleyman Bozoğlan "Yılın Lider Organizasyon Markası" ödülünü aldı.

ADAGA A.Ş. - İNOVATİF MEDİKAL ÜRÜNLERİ MARKASI

İleri düzey bilim ve teknoloji ışığında üreticilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda insana, çevreye ve doğaya saygılı ve iyi tarım uygulamalarına uygun ürünler üreten Adaga A.Ş. adına Kimyager ve Adaga Kurucu Ortağı Anıl Öztürk "İnovatif Medikal Ürünleri Markası" ödülünü aldı.

GİZEM AKALAN ESTETİK – YILIN GÜZELLİK VE CİLT BAKIM MARKASI

Çok kısa sürede güzellik ve estetik sektörüne kazandırdığı Heykelplus ve Heyvplus patentleriyle dikkatleri üzerine çekerken, 2022 yılı başında kullanıcılarıyla buluşturduğu kozmetik markası olan Gizem Akalan Kozmetik ile de hem yurt içi hem de yurt dışında adından oldukça söz ettiren Gizem Akalan Estetik adına Yönetim Kurulu Başkanı Gizem Akalan "Yılın Güzellik ve Cilt Bakım Markası" ödülünü aldı.

ATEŞ METAL AKSESUAR – LİDER TEKSTİL AKSESUAR ÜRÜNLERİ ÜRETİM MARKASI

3000'den fazla konfeksiyon üreticisini dünya modasıyla buluşturan, yerli üretimi her geçen gün daha ileriye taşıyarak dünyadaki yenilikleri de güncel olarak üretime adapte eden Ateş Metal Aksesuar adına Firma Sahibi İbrahim Ateş "Lider Tekstil Aksesuar Ürünleri Üretim Markası" ödülünü aldı.

LEZİZ BAKLİYAT – YILIN LİDER BAKLİYAT ÜRETİM MARKASI

Standardı ve kalitesi yüksek ürünleri hijyenik ortamlarda üreten, yurt içi ve yurt dışı pazara sunan Leziz Bakliyat adına Yönetim Kurulu Üyesi Musab Demir "Yılın Lider Bakliyat Üretim Markası" ödülünü aldı.

G&L HOMES AND GARDENS MAINTENANCE – YILIN PROFESYONEL GAYRİMENKUL YÖNETİMİ MARKASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'indeki çalışmalarıyla başarısını ortaya koyan, profesyonel ev bakımı, bahçe bakımı ve site yönetimi hizmetleri veren G&L Homes And Gardens Maintenance adına Direktörler Özlem Beyoğlu ile Burcu Beyoğlu "Yılın Profesyonel Gayrimenkul Yönetimi Markası" ödülünü aldı.

ROTA ZİRAAT – YILIN ZİRAİ ÜRÜN PAZARLAMA MARKASI

Tohum, bitki besleme, bitki koruma ürünlerini üreten ve tedarik eden Rota Ziraat adına Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kadri Doğan ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Tamer Başol "Yılın Zirai Ürün Pazarlama Markası" ödülünü aldı.

MEGE FİLTRE MÜHENDİSLİK - YILIN İNOVATİF HAVA FİLTRASYON SİSTEMLERİ ÜRETİM MARKASI

En yüksek teknoloji ve en iyi ekipmanları kullanarak endüstriyel hava temizleme sistemleri için en iyi çözümleri üreten Mege Filtre Mühendislik adına Genel Müdürler Murat Emeklice ile Gülşah Engin "Yılın İnovatif Hava Filtrasyon Sistemleri Üretim Markası" ödülünü aldı.

ÜNPAK GERİ DÖNÜŞÜM – LİDER GERİ DÖNÜŞÜM MARKASI

İmha ve atık geri kazanımı konusunda son teknolojileri kullanan ve aylık 4.000 ton atığı tekrar ülke ekonomisine kazandıran Ünpak Geri Dönüşüm adına Şirket Müdürü Hakan Tanrıverdi "Lider Geri Dönüşüm Markası" ödülünü aldı.

ZAFER GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ – YILIN EN İYİ YAŞ MEYVE VE SEBZE İMALAT VE İHRACAT MARKASI

Dünyanın birçok ülkesine yaş meyve, sebze ve narenciye ihracatı gerçekleştiren Zafer Gıda ve Tarım Ürünleri adına Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Er "Yılın En İyi Yaş Meyve Sebze İmalat ve İhracat Markası" ödülünü aldı.

BELLAPAIS GÜZELLİK MERKEZİ – YILIN EN İYİ GÜZELLİK MERKEZİ

Lazer epilasyon, dermatolojik ürünlerle cilt bakımı, kalıcı makyaj, medikal el-ayak bakımı ve 20'den fazla cilt protokolü hizmetleri Bellapais Güzellik Merkezi adına İşletme Sahibi Sinem Çekinmez "Yılın En İyi Güzellik Merkezi" ödülünü aldı.

EKSEN YAYIN GRUBU – YILIN LİDER YAYINCILIK ÖDÜLÜ

Eğitim, bilim ve kültür alanında ulusal dağıtım ağı ve internet satış organizasyonları ile Eksen Yayın Grubu adına Şirket Ceo'su Mehmet İnan "Yılın Lider Yayıncılık Ödülü"nü aldı.

SUCCESS INTERNATIONAL YURT DIŞI EĞİTİM – YILIN LİDER YURT DIŞI EĞİTİM KURUMU

Yurt dışında eğitim değişim ve kültürel değişim programları kapsamında profesyonel danışmanlık hizmeti sunan Success International Yurt Dışı Eğitim adına Kurucu Kaan Armağan "Yılın Lider Yurt Dışı Eğitim Kurumu" ödülünü aldı.

NURHAN AKPINAR – ULUSLARARASI MAKYAJ SANATÇISI

Almanya'daki makyaj salonunda son trend makyaj hizmetleri veren, başarılı makyaj çalışmalarıyla uluslararası bir isim olan Touche Hair and Beauty Sahibi Nurhan Akpınar "Uluslararası Makyaj Sanatçısı" ödülünü aldı.

DR. BİRAN EKİCİ – YILIN MEDİKAL ESTETİK HEKİMİ

Son teknoloji cihazlarla ve alanındaki güncel gelişmeleri takip ederek danışanlarına başarılı medikal estetik hizmeti veren Dr. Biran Ekici "Yılın Medikal Esteetik Hekimi" ödülünü aldı.

REALITY WORLD MES GAYRİMENKUL – ULUSLARARASI GAYRİMENKUL MARKASI

Her biri alanında uzman danışman kadrosuyla, bilgi, güven ve tecrübeye dayalı anlayışla hizmet veren Reality World Mes Gayrimenkul adına şirket Brokerları Mehmet Sözen ile Emine Sözen "Uluslararası Gayrimenkul Markası" ödülünü aldı.

MNRA MAKİNE SANAYİ – YILIN ÖZGÜN TASARIM MAKİNE ÜRETİM MARKASI

Milli amacın gereklerini yerine getirerek mekanik, elektronik, otomasyon teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında hizmetler sunan MNRA Makine Sanayi adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kan "Yılın Özgün Tasarım Makine Üretim Markası" ödülünü aldı.

İGDAŞ – YILIN LİDER ENERJİ HİZMETLERİ

İstanbul doğal dağıtımını gerçekleştiren İgdaş adına Mali Ticari Genel Müdür Mehmet Özel ile Genel Müdür Danışmanı Kenan Köktürk "Yılın Lider Enerji Hizmetleri" ödülünü aldı.

BETÜL ABLA – YILIN İYİLİK ELÇİSİ

Afrika'da temiz su ihtiyacı olan 278 köye su deposu götüren, gıda ve kıyafet yardımında bulunan, yaptığı yardım çalışmalarıyla Türk bayrağını Afrika'da gururla dalgalandıran Betül Abla Foundation Kurucusu Fatma Betül Korkmaz Türkmen "Yılın İyilik Elçisi" ödülünü aldı.

TMGD TR MÜHENDİSLİK – YILIN EN İYİ TEHLİKELİ MADDE FORWARDER & LOJİSTİK MARKASI

İlk kurumsal Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kuruluşu olarak sektörüne öncülük eden, danışmanlık yaptığı tüm markalara katma değer sağlayan TMGD TR Mühendislik adına Operasyon Direktörü Seyit Erdem Türkmen "Yılın En İyi Tehlikeli Madde Forwarder & Lojistik Markası" ödülünü aldı.







METROPOL TERCÜME VE DANIŞMANLIK – YILIN ULUSLARARASI TERCÜME VE DANIŞMANLIK MARKASI

Yeminli ve noter onaylı tercüme hizmetinin yanı sıra, redaksiyon ve deşifre, grafik – logo tasarımı ve reklamcılık hizmetleri de sunan Metropol Tercüme ve Danışmanlık adına Yönetim Kurulu Başkanı Celal Ay "Yılın Uluslararası Tercüme ve Danışmanlık Markası" ödülünü aldı.

BATTA DORA MADENİ EŞYA – YILIN LİDER MADENİ EŞYA ÜRETİM MARKASI

Dünyanın en iyi çeliği ile en iyi işçiliğini birleştirerek dünya standartlarında %100 Türk sermayesi ile çatal kaşık bıçak ürünleri üreten Batta Dora Madeni Eşya adına Genel Müdür Yasemin Uçkun "Yılın Lider Madeni Eşya Üretim Markası" ödülünü aldı.

EXTRA DANIŞMANLIK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ – YILIN YAZILIM DANIŞMANLIĞI VE E-DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ MARKASI

Firmalara e-fatura, e-defter, bulut hizmetlerini farklı bir anlayışla sunan Extra Danışmanlık Bilgi Teknolojileri adına Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Demiral "Yılın Yazılım Danışmanlığı ve E-Dönüşüm Hizmetleri Markası" ödülünü aldı.

OTM PLASTİK OTOMOTİV YEDEK PARÇA – YILIN LİDER OTMOTİV YEDEK PARÇA ÜRETİM MARKASI

Tasarım gücü ve üretim gücü ile otomotiv, iş makinaları, tarım makinaları ve sağlık sektöründe uluslararası OEM firmalara hizmet veren OTM Plastik Otomotiv Yedek Parça adına Genel Koordinatör Nergiz Vatansever "Yılın Lider Otomotiv Yedek Parça Üretim Markası" ödülünü aldı.

FIRAT YAVUZ – YILIN TURİZM GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLÜ

İstanbul'da ev konforunda güvenli ve rahat bir konaklama arayanlara modern odaları, kahvaltı servisi, havaalanı servisi ve deneyimli personeli ile hizmet veren Fırat Yavuz'u Yılın Turizm Girişimcilik Ödülü"nü alması için sahneye davet ediyoruz.

DENTAKAY DENTAL CLINIC – YILIN LİDER DENTAL KLİNİK MARKASI

Eksiksiz diş hekimliği tedavi yelpazesi sunan, dünyanın her yerinden hastalar için aranan adres haline gelen Dentakay Dental Clinic adına Kurucu ve Diş Hekimi Gülay Akay "Yılın Lider Dental Klinik Markası" ödülünü aldı.

BMV KALIP – YILIN LİDER KALIP ÜRETİM MARKASI

Teknolojiye yaptığı yatırımlarıyla ve sektördeki tecrübesiyle yeni nesil kalıp firması olarak hizmet veren BMV Kalıp adına Genel Müdür Mustafa Öztürk ile Direktör Mert Barış Yüksel "Yılın Lider Kalıp Üretim Markası" ödülünü aldı.

DOKTOR VÜQAR ŞÜKÜROV – ULUSLARARASI GİRİŞİMCİ DERMATOLOJİ HEKİMİ

Azerbaycan'da dermatoloji alanında yaptığı çalışmalarla uluslararası çapta üne ve değere ulaşan, tıbba katkılarıyla takdir toplayan Doktor Vüqar Şükürov "Uluslararası Girişimci Dermatoloji Hekimi" ödülünü aldı.

BE GREEN COACHING SPOR DANIŞMANLIĞI – YILIN EN BAŞARILI ONLINE FITNESS DANIŞMANLIK MARKASI

Spor ve sürdürülebilir sağlıklı beslenmeyi hayatımıza dahil edebilmek amacıyla mobil uygulama aracılığıyla hizmet veren Be Green Coaching Spor Danışmanlığı adına Milli Sporcu ve Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonu Mustafa Yıldız "Yılın En Başarılı Online Fitness Danışmanlık Markası" ödülünü aldı.

SİNATSAN YAZILIM – YILIN TEKNOLOJİK SAVUNMA SANAYİ MARKASI

Türk savunma sanayisi için askeri deniz platformları, siber güvenlik, taktik mini İHA sistemleri, radar sistemleri, uydu teknolojileri, komuta kontrol sistemleri, sertifikasyon ve danışmanlık olmak üzere geniş bir alanda faaliyet gösteren Sinatsan Yazılım adına Şirket Ceo'su Ahmet Saygılı "Yılın Teknolojik Savunma Sanayi Markası" ödülünü aldı.

ÇILGIN DONDURMACI MEHMET DİNÇ – YILIN LİDER SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİCİSİ

Sosyal medyada yayınladığı dondurma şovlarıyla yerli ve yabancı birçok takipçisi olan ve Antalya'ya gidenlerin dondurma şovlarına katılmadan edemediği Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç "Yılın Lider Sosyal Medya İçerik Üreticisi" ödülünü aldı.

Ödül Kategorileri:

Bir Küçük Gün Işığı – Yılın Dizisi

O Kız – Yılın Drama Dizisi

Kardeşlerim – Yılın Drama Dizisi

Erkan Petekkaya – Yılın Erkek Dizi Oyuncusu

Nevra Serezli – Meslek Onur Ödülü

Mansur Ark – Pop Müziğine Katkı Ödülü

Davut Güloğlu – Yılın Pop Müziği Sanatçısı

Nez – Pop Müziğine Katkı Ödülü

Çağla Şimşek – Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu

Recep Usta – Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu

Ayten Uncuoğlu – Yaşam Boyu Onur Ödülü

Ece Mumay – Yılın Şarkısı (Peri)

Hakan Küfündür – Yılın Dj'i

Dilan Polat – Yılın Genç Kadın Girişimcisi

Nagihan Karadere – Yılın Girişimci İş Kadını

Pınar Soykan – Yılın Klibi (Zincir)

Şafak Tükle Uysal ile Seans Öncesi – Yılın Ekonomi Programı

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