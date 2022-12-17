Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), son bir hafta içinde İngiltere'de ve Galler'de, Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu invasif GAS hastalığı nedeniyle bu kış hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükseldi. Ölen çocukların hemen hepsi 10 yaş altında.

STREP A TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ!

İngiltere'de görülen Streptokok A bakterisinin 'toksik' olarak adlandırılan formu İstanbul, Ankara ve İzmir'de görüldü.

Ankara'da bir çocuğun yoğun bakıma alındığı, İstanbul'da bir çocuğun ise Strep A bakterisi nedeniyle menenjit olduğu bildirildi.

A Grubu strep bakterileri, ufak hastalıklardan ölümcül hastalıklara kadar pek çok enfeksiyona neden olabiliyor. Ancak, bakteri nedeniyle şimdiye kadar ölümcül hastalıklar nadir görülmüştü.