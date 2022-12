World Of The Hair: Saç dökülmesi tedavileri

Sağlıklı ve güzel görünen saçlar, bizlere mutluluk ve özgüven verir. Saç dökülmesi ve kellik, günümüzde birçok kişinin karşılaştığı kozmetik problemler arasında ön sıralarda gelmektedir.

Kadın, erkek, genç, yaşlı herkeste görülebilen bu problemlerin gelişen tıpta çözümü bulunmaktadır. Hastalarımızın çoğu eskisi gibi sağlıklı saçlara sahip olmak istediklerini ama ameliyatsız yani acısız bu sorunu çözmek istediklerini söylemektedir. Öncelikle güçlü ve canlı saçlara sahip olmanın sırrı yaşam kalitemizinden geçer. Yoğun iş stresi ve hayat koşuşturmacası, kötü beslenme alışkanlıkları, vitamin eksikliği, yetersiz su alımı, sigara, alkol, düzensiz uyku, saçların zararlı kozmetiklerle işlem görmesi gibi zararlı faktörlerin saç sağlığımız üzerinde ciddi olumsuz etkileri vardır. World of the Hair olarak tüm bu olumsuzluklara rağmen hastalarımızın yüzünü gülderecek tedavilerle hizmet vermekteyiz. Birbirileriyle bağlı ve birlikte uygulandıklarında etkisinin çok arttığı tedavi yöntemleri ile hastalarımız eskisi gibi sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olabilecekler. Kök hücre tedavisi, Düşük seviyeli lazerle saç tedavisi, PRP (Platelet Rich Plasma) tedavisi, Saç mezoterapisi ve takviye edici vitaminler ile eskisi gibi güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olmak artık çok kolay. Acısız ve güvenli olan bu tedavi yöntemlerinin kombin tedavilerle uygulanması, etkili sonuç almamızda önemli rol oynamaktadır.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Saç kök hücre tedavisi, saç dökülmesi tedavileri arasında en umut verici ve gelişmiş tekniklerin kullanıldığı cerrahi olmayan tedavi yöntemidir. Kök hücreler, vücutta bulunan ve farklı hücre tiplerine dönüşebilen hücrelerdir. Saç köklerimizde de kök hücreler bulunmaktadır. Saç kök hücreleri, kadın ya da erkek tipi kellik ile sonuçlanan durumlarda, zarar görmüş ya da aktif halden pasif hale geçmiş olabilir. Yağdan elde edilen kök hücreleri kafa derisine enjekte ederek, zarar gören saç köklerini onarabilir ve yeni saç büyümesi için köklerin etkinliğini uyarabilirler. Kök hücre kaynağı olarak yağın seçilme sebebi vücudumuzda kök hücrenin en fazla yağ dokuda olmasıdır. World of the Hair olarak operasyondan çekinen hastalarmızın güvenle tercih edebileceği bir tedavi yöntemini hastalarımıza önermekteyiz. Hem ameliyatsız hem ağrısız bir tedavi yöntemi olması tercih sebeplerinde önde gelmektedir. Saçlarının daha güçlü ve yavaş dökülmesini isteyen, daha sağlıklı görünen saçlar isteyen, saçları sağlıksız, zayıf ve ince telli olan kişiler için Kök Hücre Saç Tedavisi uygun bir yöntemdir. Saça kök hücre işlemi ile saç folikülleri desteklenerek, saç dökülmesini yavaşlatmak ve zayıf olan mevcut saçların dayanıklılığını arttırmak hedeflenir.

LAZER İLE SAÇ TEDAVİSİ

Saç lazeri, saç kaybı yaşayan ve saçları incelen kişilerin günlük hayatlarından alıkoymadan verimli, sağlıklı, acısız ve güvenli bir işlemle dolgun saçlara kavuşmasını sağlamaktadır. Saç lazer tedavisi ince ve cansız olan kökleri besleyerek kalınlaştırıp saç dökülmesini durdurarak saç gelişimini hızlandırmaktadır. Saç lazeri, son teknolojik yöntemlerle geliştirilen lazer cihazları kullanılarak kafa bölgesine uygulanmaktadır. Saç bölgesindeki kan dolaşımının arttırılmasını sağlar. Bu şekilde sahip olunan saçların güçlenmesini sağlar, saç olmayan bölgelerde ise saç çıkmasını destekler ve süreci hızlandıran güvenilir ve acısız bir yöntemdir. World of the Hair ekibi tarafından, Saç lazeri uygulamasından önce kişinin saç köklerinin analizi ve durumu kontrol edilir. Ayrıca kişinin tam konsültasyonu yapılır ve saç yapısına, deri durumuna, dökülmenin ve seyrelmenin derecesine göre kaç seans saç lazeri uygulaması yapılacağı ve sıklığına karar verilir. Sonrasında saç bölgesine takviye edici vitamin desteğiyle saçların güçlenmesini, beslenmesini ve kalınlaşmasını hızlandıran serumlar yapılır. Uygulanan serumun, yapılan masajlarla saç derisine emilimi sağlanır. Daha sonra lazer cihazıyla deri altındaki, kılcal damarlara atış yapılarak o bölgedeki kan dolaşımı hızlandırılır. Uygulanan takviye edici vitaminler lazerle saç tedavisinin etkilerinin artmasını sağlar. Lazer ışınları, kan akışını hızlandırarak beslenmeyen saç köklerini uyarıp hücre yenilenmesini sağlar. FDA (Food and Drug Administration) onaylı olan saç tedavi yöntemidir. Uygulamanın kombin tedavavileriyle desteklenmesi lazerle saç tedavisi üzerinde etkili rol oynar.

PLATELET RİCH PLASMA (PRP) TEDAVİSİ

PRP (Platelet rich plasma) ya da trombosit bakımından zengin plazma tedavisi, kişinin kendisinden alınan kanın çeşitli işlemlerden geçirilerek saçlı deriye enjeksiyonu şeklinde uygulanan tedavi yöntemi, saç dökülmesinin engellenmesinde kullanılan etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Seyrek ve zayıf saçlara sahip hastalarımızın, saçlarını tekrardan eskisi gibi sağlıklı ve güçlü hale getirmesine katkı sağlar. Kısa zaman içinde gözle görülebilir faydalar sağlayan PRP Saç tedavisi, saç dökülmesinin önlenmesi adına uygulanan en etkili yöntemlerden biridir.PRP Saç uygulaması ile kişinin kendi kanından aldığımız materyaller saçlı deriye uygulanır ve böylece saç köklerinin onarılması sağlanır. PRP Saç yöntemi uygulanırken tedavi sırasında kişinin kendisinden alınan kanı kullandığımız için, herhangi bir bulaşıcı hastalık riski söz konusu değildir. Aynı zamanda alerji riski neredeyse sıfırdır. Uygulamadan kısa süre sonra saç köklerinde canlanma elde edilmektedir. Yaptığımız PRP uygulamasından sonra saç dokusu gelişmeye başlar; bununla birlikte yıpranmış ve incelmiş saç folikülleri de onarılır. Böylece hastalarımızın eskisi gibi sağlıklı ve canlı saçlara sahip olmasını sağlamaktayız.

SAÇ MEZOTERAPİSİ

Saçların güçlenmesini sağlama, saç ekimi sonrası çıkan yeni saçları güçlendirme ve saç dökülmesini durdurma amaçlarıyla yapılmaktadır. Saç köklerinin ihtiyacına göre ve sonuca uygun olarak belirlenen bileşenler, küçük dozlar ve özel mikro iğneler yardımyla doğru derinlikte cilt altına verilir. Saç köklerine uygulanan bu işlemde verilen mineral, vitamin, antioksidan gibi çeşitli maddelerle saç köklerinin uyarılması hedeflenir. Saç mezoterapisi, saç ve saçlı bölgeye uygulanan destekleyici ürünlere göre çok daha fazla etki gösterir. Demir, selenyum, biotin, çinko, esansiyel yağ asitleri, A vitamini, B vitamini kompleksi, E vitamini ve niasin (nikotinik asit) gibi çeşitli vitamin, mineral ve aminoasitler saçlarımızın dökülmesini engelleyerek güçlenmesini sağlayan doğal maddelerdir. Minoksidil losyon ve Finasterid içeren tabletler saç dökülmelerine karşı etkili ve onaylı ürünlerdir. Saçlı deriye enjeksiyon yöntemi ile uygulanan vitamin, mineral ve saç kökünü besleyen bitkisel ilaçlar saç dökülmelerini engellemektedir. Saç mezoterapisi adı verilen bu yöntem ile saç köklerini besleyen bileşenlerin kolay bir şekilde saçta yerleşmesini sağlar.

TAKVİYE EDİCİ İLAÇ TEDAVİLERİ

Yoğun hayat temposu yüzünden düzenli beslenmeye zaman ayırmamız çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle besinlerden aldığımız vitaminler vücudumuzun gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalabilir. Vitamin bakımından yeterince beslenmemiş bir insan vücudu aynı zamanda saçlarda cansızlık, seyreklik ve saç dökülmesi sorunlarınıda beraberinde getirecektir. Bu yüzden saç dökülmelerine karşı saç için besleyici ve takviye edici ilaç tedavilerinin gerekliliği son derece önemlidir. Saçı besleyen vitaminler tablet halinde olabileceği gibi, saç bakım ürünleri içerisinde de bulunabilir. Takviye edici ilaçlarımız yardımıyla, kişinin saç köklerinin ve saç derilerinin beslenmesi sağlanır. Saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kalan, saçlarının eskisi kadar sağlıklı olmadığını düşünen, saçlarının daha güçlü olmasını isteyen veya Kök hücre tedavisi, Düşük seviyeli lazerle saç tedavisi, PRP (Platelet Rich Plasma) tedavisi, Saç mezoterapisi tedavilerimizi yapmış olan kişilerin rahatlıkla uygulayabilcekleri destekleyici bir tedavi yöntemidir.

