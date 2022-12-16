Ünlü İnfluencer Destina Ulusoy: Amacım Daima Şeffaf Olmak

Desolima mahlasıyla da tanının Ulusoy, aynı zamanda bir blog yazarı. Yaşamına ve sosyal medya dünyasına bakış açısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destina Ulusoy "Amacım daima şeffaf olmak. Günümüzün, özellikle sosyal medya platformlarında en önemli probleminin şeffaflık olduğu inancındayım. Her şey sanki bir miktar şeffaflıktan uzak gibi. Birçok influencer sadece mutlu ve olumlu anlarını paylaşıyor. Ben ise bunun yeteri kadar ikna edici ve gerçek olduğuna inanmıyorum. Benim vloglarımda her şey gerçek" dedi.

SADECE MUTLU VE OLUMLU ANLARIMI PAYLAŞMIYORUM

Yaşamın içinden vloglar çektiğine vurgu yapan Destina Ulusoy: "Sadece mutlu ve olumlu anlarımı paylaşmıyorum. İnfluencerlık, bugün biraz kitleleri yönlendiren ve ilham kaynağı olan kişi haline dönüştü. Dolayısıyla sosyal medya platformlarında iş yapan herkesin takipçilerine karşı oldukça yüksek düzeyde sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Gerçek olmayan paylaşımlar yerine yaşamın içinden olan tüm detaylara videolarda ya da içeriklerde yer verilmeli." İfadelerini kullandı.

HEDEFİM ŞEFFAFLIKTAN TAVİZ VERMEDEN TAKİPÇİLERİMLE GERÇEK YAŞAMI PAYLAŞMAK

Takipçileriyle organik bir bağ kurmak istediğini belirten Destina Ulusoy: "Hedefim şeffaflıktan taviz vermeden takipçilerimle gerçek yaşamı paylaşmak. Sosyal medyanın yarattığı gerçekdışı ortamı çok yararlı bulmuyorum. İnfluencerların mutlaka takipçileriyle organik bir bağ kurması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden tüm videolarımda herkes gerçekçiliği yakından görebilir. Yaşam, sadece olumlu detaylardan ibaret değil. Hayatın içerisinde sadece mutlu olduğumuz anlar yok. Hayat, sevinciyle hüznüyle bir bütün." Dedi.

TİKTOK VE YOUTUBE'DA AKTİF OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

Son olarak sosyal medya platformlarında video paylaşımı yapmaya devam edeceğini belirten Destina Ulusoy: "TikTok ve Youtube'da aktif olmaya devam edeceğim. Şu an itibariyle Youtube'daki videolarım istediğim ve hedeflediğim izlenme sayılarına ulaştı. Hatta bu sayının hedeflerimin üzerine çıktığını da belirtebilirim. Ben yaşamı boyunca hedeflerinin peşinde koşan ve bu mücadeleden asla taviz vermemeyi kendine ilke edinmiş biriyim. Moda, fotoğrafçılık ve güzellik alanlarında yaptığım paylaşımlarda kesinlikle hedeflerimi gözetiyorum. Belki de şeffaflık vurgusunu bu kadar sık yapmamın temel nedeni de bu." Şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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