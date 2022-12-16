Bilim insanlarının araştırması tehlikeyi gözler önüne serdi! Tatlandırıcı içeren içecekler kaygı düzeyini artırıyor

Fazla kilo yani obezite, milyonlarca insanı tehdit ediyor. Günümüzde hemen herkes, kilo vermek için diyetlere yöneliyor. Ancak bu durum, tehlikeli alışkanlıkları da beraberinde getiriyor. Özellikle diyet içecekler, içerikleri nedeniyle hem bize hem de gelecek nesillere zarar veriyor. ABD'li Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırma, diyet içeceklerdeki tatlandırıcıların yol açtığı tehlikeyi gözler önüne seriyor. Buna göre bu içeceklerde bulunan yapay tatlandırıcılardan aspartam, kaygı düzeyini artırıyor.
5 BİN İÇECEKTE VAR!
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 1981'de tatlandırıcı olarak onaylanan aspartamın günümüzde yaklaşık 5 bin diyet içecek ve yiyecekte bulunduğu biliniyor. Dr. Sara Jones liderliğinde yapılan araştırmaya göre deneklere 12 hafta boyunca aspartam içeren su veriliyor. Ardından kaygı düzeyleri inceleniyor. Hepsinin kaygısı en yüksek seviyeye çıkıyor!
Daha ilginç olanı ise aspartama maruz kalan erkeklerden gelen iki nesil de diyet içecek tüketmese bile belirgin kaygı özellikleri gösteriyor. Nörobilimin Uzmanı Pradeep Bhide, şunları söylüyor: Bu çalışmanın gösterdiği şey, çevresel faktörlere dönüp bakmamız gerektiği. Çünkü aspartamın etkisi sadece bugünle sınırlı değil. İki nesil önce ve belki daha da uzun süre de etkili!