Bilim insanlarının araştırması tehlikeyi gözler önüne serdi! Tatlandırıcı içeren içecekler kaygı düzeyini artırıyor





Daha ilginç olanı ise aspartama maruz kalan erkeklerden gelen iki nesil de diyet içecek tüketmese bile belirgin kaygı özellikleri gösteriyor. Nörobilimin Uzmanı Pradeep Bhide, şunları söylüyor: Bu çalışmanın gösterdiği şey, çevresel faktörlere dönüp bakmamız gerektiği. Çünkü aspartamın etkisi sadece bugünle sınırlı değil. İki nesil önce ve belki daha da uzun süre de etkili!

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