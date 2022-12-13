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    • Yaşam
    • 13.12.2022 12:36
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    • 13.12.2022 12:36
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    Akşam namazı kaç rekat (farz sünnet)? Akşam namazı nasıl kılınır (kadın erkek)? Diyanet akşam namazı kaça kadar kılınır?

    Milyonlarca müslüman Akşam namazı nasıl kılınır (kadın erkek)? Akşam namazı kaç rekat farz ve sünnet? Diyanet akşam namazı kaça kadar kılınır? sorularına yanıt arıyor. İşte adım adım akşam namazı kılınışı...

    takvim.com.tr
    Akşam namazı nasıl kılınır kadın erkek?

    Günün en çok araştırılan konuları arasında akşam namazının kılınışı ile ilgili bilgiler yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen saatlerde kılınan akşam namazı ile müslümanlar ibadetlerini yerine getiriyor. Peki Akşam namazı nasıl kılınır (kadın erkek)? Akşam namazı kaç rekat (farz sünnet)? Diyanet akşam namazı kaça kadar kılınır?

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    AKŞAM NAMAZI KAÇ REKAT?

    Akşam namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekattır.

    AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇA KADAR KILINABİLİR?

    Akşam namazı, güneşin batışından sonra ufukta görünen aydınlık kaybolana kadar kılınabilir. Havanın kararmasından sonra akşam namazının kılınması uygun değildir.

    AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR? (FARZ)

    BİRİNCİ REKAT

    "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir.

    "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

    Sübhaneke duası okunur.

    "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

    Fatiha suresi okunur

    Zamm-ı sure okunur

    "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

    Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

    "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir

    "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

        İKİNCİ REKAT

        "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

        Fatiha suresi okunur

        Zamm-ı sure okunur

        "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

        Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

        "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

        Oturarak Ettehıyyatü okunur.

        "Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

        ÜÇÜNCÜ REKAT

        "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

        Fatiha suresi okunur

        "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

        "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir.

        Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

        Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.

        AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR? (SÜNNET)

        BİRİNCİ REKAT

        Niyet edilir. ""Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.Sübhanake duası okunur.

        "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

        Fatiha suresi okunur

        Zamm-ı sure okunur

        "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

        Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

        "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

        "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

        İKİNCİ REKAT

        "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

        Fatiha suresi okunur

        Zamm-ı sure okunur

        "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

        Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

        "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

        Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

        "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır
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